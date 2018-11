TRIBUNWIKI: Catatan Waktu Nurdin Abdullah Jadi Gubernur Sulsel, dari Perkenalan Sampai Pelantikan

Makassar, Tribun - Nurdin Abdullah dilantik sebagai Gubernur Sulsel periode 2018-2023 oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, 5 September 2018 silam.

Seperti apakah perjalanan Nurdin Abdullah mulai dari rencana pencalonan, perkenalan, hingga terpilih dan dilantik? Ini catatan waktunya:

Agustus 2015

- Diperkenalkan sebagai cagub di medsos, THE NEW SULSEL NURDIN ABDULLAH SERO TO HERO

Desember 2015

- “Bismillah....” lewat medsos

- Sepakat berpasangan dengan Tanribali Lamo

21 Mei 2016

- Bentuk relawan pasangan dengan Tanribali Lamo, SejatiNA

15 Juli 2016

- Mantan Gubernur Sulsel Amin Syam mengumumkan diri sebagai “mak comblang” pasangan NA-TBL pada Halalbihalal Relawan SejatiNA di Makassar

April 2017

- NA siapkan deklarasi dengan TBL pada Mei 2017

Mei 2017

- Deklarasi NA-TBL batal

27 Mei 2017

- Dilamar PDIP Sulsel

3 Juni 2017

- Ambil formulir di PPP Sulsel