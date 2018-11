Idham Arsyad :Rakyat Adalah Nyawa

Laporan Wartawan Tribun Timur, Hasim Arfah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Ketua Pokja Masyarakat Sipil Kemendesa PDTT, Idham Arsyad mengatakan pembangunan harus terfokus pada kesejahteraan rakyat khususnya yang ada di desa.

"Rakyat adalah nyawa negeri ini. Karena itu pembangunan di desa mutlak harus dijalankan," kata Idham Arsyad pada Bimtek kerjasama dan kemitraan masyarakat desa regional Sulsel di Hotel Best Western Plus Makassar, Selasa (6/11/2018) via rilis ke Tribun.

Idham Arsyad menambahkan dengan hadirnya program pemerintah melalui Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi diharapkan rakyat bisa berdaya lewat pendampingan dan dana desa yang diberikan pemerintah sebagai stimulan.

"Dana desa itu merupakan stimulan untuk memunculkan gairah rakyat untuk terlibat aktif dalam pembangunan," kata Caleg DPR RI PKB Dapil 3 Sulsel ini.

Ia melanjutkan, selama beberapa dekade, desa tak pernah menjadi prioritas pembangunan.

Desa justeru digerus, diperas untuk pembangunan di luar desa. Padahal, sumber-sumber utama pembangunan negeri ada dikawasan pedesaan.

Semua komoditi pangan, pertambangan, industri perkebunan-kehutanan-dan pertanian ada di desa-desa. Begitupun dengan bahan-bahan material pembangunan infrastruktur dan fisik lainnya, semuanya ada di desa.

“Beras, sayur-sayuran, buah-buahan, rempah-rempah dan palawija semuanya ditanam oleh petani di desa. Batu bata, air minum, pasir, semen, tanah timbunan, kayu, batu gunung dan sungai untuk membangun jalanan, gedung, kantor-kantor, rumah dan industri property semuanya diambil dari desa”, katanya.

Tanaman dan barang-barang itulah yang membuat negeri ini eksis sampai kini.