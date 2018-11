Besok, Campus Creative Collabs 2018 Berlangsung di Unhas

TRIBUN-TIMUR. COM, MAKASSAR - Kalla Youth Fest (KYF) yang digagas Kalla Group kembali akan menyapa anak muda Makassar di Nipah Mall pada Jumat-Minggu (10-12/11/2018) dengan mengangkat tema Be A Change Maker.

Corporate Strategic & Development Director Kalla, Disa R Novianty mengatakan, KYF tahun ini akan berbeda dengan tahun lalu dimana waktu lebih panjang yaitu tiga hari dan pembicara juga lebih banyak yaitu 50 orang.

Untuk membuat masyarakat mengetahui lebih awal mengenai Kalla Youth Fest 2018 dan apa saja yang menjadi tema pebahasan serta isu kekinian, panitia menggekar Campus Creative Collabs 2018.

Campus Creative Collabs 2018 ini akan digelar di Aula Prof Syukur Abdullah, Universitas Hasanuddin (Unhas), Rabu (7/12/2018) besok dan terbuka untuk umum serta gratis bagi semua pengunjung.

Kegiatan ini dikemas dalam bentuk workshop How to became a (Good) idea machine dari Revius dan the Importance of art, technology and entrepreneurship for student’s life.

"Pada pre event ini kami hadirkan berbagai keynote speakers ternama dan ahli dibidangnya," ungkap Disa saat Press Conference di Gastros Nipah Mall Makassar Jl Urip Sumoharjo, Selasa (6/11/2018).