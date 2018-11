14 Negara Ikuti Konferensi Komputer dan TI di Makassar

Laporan Wartawan Tribun Timur Munawwarah Ahmad

TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR -Fakultas Ilmu Komputer (FIK) Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, pelaksana konferensi komputer dan informasi teknologi Indonesia Timur kedua, di Barru Ballroom Hotel Novotel Jl Jenderal Sudirman, Selasa (6/11/2018).

The Second East Indonesia Conferencr on Computer and Information Technology tahun sebelumnya, dilaksanakan di Universitas Mulawarman, Samarinda.

Demikian disampaikan Wakil Dekan 1 FIK UMI Purnawansyah usai coffee break.

Tercatat 148 paper penelitian yang disetorka namun hanya 78 penelitian yang lolos verifikasi oleh verifikator IEEE Indonesia.

"Peserta dari 14 negara. Seperti Iran, Belanda, Paraguai dan masih banyak lagi. Termasuk negara tetangga," kata Purnawansyah.

Selanjutnya, 78 paper akan mempresentasikan hasil penelitiannya secara paralel.

Diundang sebagai keynote speaker Prof Masato Tsuru (Kyushu Intitute of Technology), Assoc Prof Rayner Alfred (University Malaysia Sabah) dan Prof Fitri Yuli Zulkifli (President of IEEE Indonesia Section/ Universitas Indonesia).

