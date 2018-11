TRIBUNWIKI: 10 Rekomendasi Tempat Karaoke Keluarga di Makassar

Makassar, Tribun - Penat dengan rutinitas sehari-hari? Asyiknya pergi karaoke bersama teman-teman ataupun keluarga.

Jangan salah pilih tempat karaoke, berikut 10 pilihan tempat karaoke keluarga di Makassar:

1. Happy Puppy

Komplek Ex Hotel Paris, No B4-B5, No 7, Jl DR. Ratulangi, Makassar

(0411) 8111711

Mal Ratu Indah 3rd Floor No. 304-305, Jl DR. Ratulangi No. 35

(0411) 834567

Ruko Diamond No.20-21, Jl AP Pettarani

(0411) 456000

2. Master Piece Karaoke

J Gunung Latimojong No 119

(0411) 3686868

3. Lyrics Pelita

Jl. Pelita Raya No 9 Makassar

(0411) 429999

4. Bee Family Karaoke

Jl. Gunung Latimojong No 78

(0411) 3622311

5. Princess Syahrini Family KTV

Jl. Sultan Alauddin No 240 Makassar

(0411) 888908

6. Sky Karaoke Keluarga Makassar & Resto

Jl Gunung Latimojong No 58

0882-4548-380

7. Mansion Diva Family Karaoke

Jl Nusantara No. 4-6-8, Makassar

(0411) 3633007

8. Inul Vizta

Jl. Pengayoman No 15 Makassar

(0411) 449955

9. Pizza Ria Kafe Restaurant & Family Karaoke

Jl. Gunung Latimojong No 152 Makassar

(0411) 3613575

10. Ayu Tingting Karaoke Keluarga

Jl. Lamaddukelleng No 20 A Makassar

Phone: (0411) 878998