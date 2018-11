KPU Bantaeng Dasar Pemilih Disabilitas di Gantarangkeke

Laporan Wartawan TribunBantaeng.com, Edi Hermawan

TRIBUNBANTAENG.COM, BANTAENG - KPU Kabupaten Bantaeng menyasar sejumlah elemen untuk sosialisasi peningkatan partisipasi Pemilu 2019.

Kegiatan bernama pekan sosialisasi Pemilu tersebut salah satunya menyasar pemilih khusus disabilitas di Kantor Camat Gantarangkeke, Senin (5/11/2018).

Peserta pendidikan pemilih disabilitas tersebut berasal dari tiga kecamatan yaitu dari Kecamatan Gantarangkeke, Tompobulu dan Pajukukang.

Ketua KPU Bantaeng, Hamzar menjelaskan bahwa ada beberapa sasaran sosialisasi, tidak hanya penyandang disabilitas, tapi perempuan juga pemilih pemula.

"Tujuannya adalah peningkatan partisipasi pemilih, literasi politik dan volunter (relawan) sebagai penyambung informasi tentang Pemilu," ujarnya kepada TribunBantaeng.com.

Program ini menurutnya bakal intens dilakukan pada delapan kecamatan se- Bantaeng, mulai 5-11 November 2018.

Termasuk bakal menyasar pelajar maupun mahasiswa yang ada di Kampus atau sekolah-sekolah.

"Program lainnya yaitu go to campus dan go to school. Serta untuk rencana kedepannya juga ada program sosialisasi berbasis keluarga,' tuturnya.

