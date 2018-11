Konferensi Internasional, FEB Hadirkan Pembicara Dari Pakistan dan Thailand

Sulaman Hafeez Siddiqui asal Pakistan dan Chaiwat Phuakkhong dari Thailand menjadi pembicara dalam konferensi internasional bertajuk The 3rd Internasional Conference On Accounting, Management And Economics di ruang Senat Lantai II gedung Rektorat Unhas, Senin (5/11/2018).

Laporan Wartawan Tribun Timur Munawwarah Ahmad

TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR- Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, menggelar konferensi Internasional akuntansi, manajemen dan ekonomi bertajuk The 3rd Internasional Conference On Accounting, Management And Economics di ruang Senat Lantai II gedung Rektorat Unhas, Senin (5/11/2018).

Konferensi yang menjadi rangkaian milad ke-70 FEB tersebut, mengangkat tema “Digital Era: Challenges And Opportunity On Human Capital Qualities.

Hadir membuka Rektor Unhas, Prof Dwia Aries Tina Pulubuhu.

Dihadapan 60 peserta akademisi, praktisi dan mahasiswa, Prof Dwia menyampaikan apresiasinya atas penyelenggaraan konferensi internasional tersebut.

“Saya berharap kegiatan ini dapat berlangsung produktif dan menghasilkan ide-ide dan gagasan inovatif di ranah pengembangan human capital quality dan konferensi seperti ini membangun kultur akademik berbasis World Class University,"kata Prof Dwia.

Diundang sebagai pembicara yakni Dr Sulaman Hafeez Siddiqui (The Islamia University of Bahawalpur, Pakistan ) dan Ass Prof Chaiwat Phuakkhong, Ph.D (Suratthani Rajabhat University, Thailand).

Dalam presentasinya, Sulaman Hafeez Siddiqui membahas tema “Linking Responsible Leadership and Sustainability Challenges in Organizations”. Sementara Chaiwat Phuakkhong mengulas “The Role of Local Administration in Promoting the Digital Economy of Thailand“.

Usai sesi presentasi pembukaan, konferensi dilanjutkan dengan diskusi pararel yang terbagi dalam beberapa kelas. Setiap kelas akan membahas sejumlah isu dan topik. Sesi pararel ini berlangsung di gedung Sekolah Pascasarjana Unhas.

