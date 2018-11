Ekonomi Sulbar Tumbuh Hingga 6,47 Persen

Laporan Wartawan TribunSulbar.com, Nurhadi

TRIBUNSULBAR.COM, MAMUJU - Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Barat, merilis pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat triwulan III 2018 di Aula Kantor BPS, Jl. Marthadinata, Kelurahan Simboro, Kabupaten Mamuju, Senin (5/11/2018).

Kepala BPS Sulbar, Win Rizal yang memimpin pres rilis, menuturkan, perekonomian Sulawesi Barat triwulan III-2018 berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku, mencapai Rp 11,38 triliun.

Sedangkan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 8,09 trilun.

"Dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun 2017 (y on y) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 13,06 %, terjadi pada lapangan usaha industri pengolahan. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi komponen pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 17,18%," kata Win Rizal di hadapan wartawan.

Artinya, ekonomi Sulawesi Barat triwulan III - 2018 meningkat 6,47 % (q to q). Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan tertinggi adalah lapangan usaha administrasi pemerintah, dan jaminan sosial wajib sebesar 44,89%.

Sementara dari sisi pengeluaran, dicapai oleh komponen pengeluaran konsumsi pemerintah yang meningkat signifikan sebesar 45,77 %.

Secara akumulasi, ekonomi Sulawesi Barat triwulan I-III 2018 (c to c) tumbuh 6,74 %.

"Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi adalah lapangan usaha industri pengolahan sebesar 13,26 %. Dari sisi pengeluaran, tertinggi adalah komponen pengeluaran konsumsi pemerintah yang tumbuh sebesar 8,52 %,"ujarnya.

Pada skala regional di Kawasan Sulampua, pertumbuhan ekonomi wilayah yang tertinggi pada triwulan III-2018 (q to q) terjadi di Sulawesi Barat sebesar 6,47%. Secara y on y pertumbuhan ekonomi tertinggi pada triwulan III-2018 terjadi di Maluku Utara sebesar 8,17%.

"Sedangkan Sulawesi Barat menempati posisi kedua. Dan secara kumulatif hingga triwulan III 2018, pertumbuhan tertinggi terjadi di Papua sebesar 18,34%. Adapun Sulawesi Barat menempati posisi kelima,"tuturnya.

