Yuks Kunjungi MaRI’s Market ‘Your Shopping Destination’, Ini Hari Terakhir Loh! 

TRIBUN-TIMUR.COM - MaRI’s Market kembali digelar untuk ketiga kalinya di Mal Ratu Indah Makassar sejak tanggal 24 Oktober hingga 04 November 2018.

MaRI’s Market hadir dengan berbagai jenis produk yang akan memenuhi kebutuhan gaya hidup masa kini dengan pilihan otomotif, home appliance serta puluhan brand-brand Fashion and Accessories dari Jakarta, Bandung, Surabaya, hingga Bangkok.

Berbagai pilihan fashion dapat ditemukan di booth tenant dari Famode, House of Erika, Nur Collection, Loly Wear, New Elegant Tailor, Putri Butik, Senyora, CnY Butik, Aprina Butik, Nayla Hijab Premium, Lule, Dana Fashion, Ayyana Mode, Aufa, Kartini n Sahara, Jubaju, Diana Butik, Jane Shop, Nurul Collection, Azka Collection, Sigma Shop & L-Naqazha, Edelweis & Annisa Shop, Sarung Lagosi, Sutera Lagosi, Batik Lontara by Appi Sayuti, dan berbagai koleksi busana lainnya bisa ditemukan di MaRI’s Market mulai dari busana kasual, formal, pesta, berbagai macam hijab, busana syar’i, hingga koleksi batik dan busana lainnya untuk kalangan wanita, pria, remaja dan anak-anak.

Tidak hanya menampilkan koleksi busana untuk berbagai macam kalangan, di MaRI’s Market juga tersedia berbagai macam aksesoris yang dapat ditemukan di booth Mutiara Lombok, Nara Permata Lombok dan Emory Petitestyle untuk kebutuhan sepatu dan tas yang sedang tren.

Ayoo... habiskan akhir pekan bersama orang-orang terdekat dengan mengunjungi MaRI’s Market di Mal Ratu Indah Makassar sebelum pameran berakhir hari ini, Minggu (4/11/2018).

Pameran ini adalah kesempatan untuk para pengunjung berburu koleksi busana & aksesoris, otomotif, hingga perlengkapan rumah tangga dengan berbagai penawaran promo. (Adv)