Live Bein Sports Chelsea vs Crystal Palace Nonton Live Streaming di Maxstream Jam 23.00 Wib

chelsea vs crystal palace

Cara Nonton Live Streaming Chelsea Vs Crystal Palace Via MAXStream di Ponsel, Laga Jam 23.00 WIB. Berikut prediksi susunan pemain Chelsea Vs Crystal Palace.

TRIBUN-TIMUR.COM - Pertandingan Chelsea melawan Crystal Palace bisa disaksikan secara langsung melalui aplikasi MAXStream pukul 23.00 WIB, Minggu (4/11/2018).

Video portal milik Telkomsel ini menawarkan layanan live streaming liga-liga besar yang bekerja sama dengan beIN Sports.

Ada beberapa pertandingan di beIN Sports yang bisa diakses langsung menggunakan ponsel melalui aplikasi MAXstream.

Aplikasi MAXstream bisa diunduh melalui Google Play Store dan Apple App Store di tautan berikut:

Link download Maxstream di Google Play Store

Link download Maxstream di Apple App Store

Berikut adalah cara Live Streaming Chelsea Vs Crystal Palace.

Pertama:

1. Pengguna Telkomsel mengunduh/ Download Aplikasi MAXstream di Google Play untuk Android dan App Store untuk iOS.

2. Membuat akun di MAXstream

3. Klik tombol "Daftar/Sign Up".