Susu Formula Diskon 10 Persen di Lotte Mart Panakkukang 

TRIBUN-TIMUR. COM, MAKASSAR -Manajemen Lotte Mart Mal Panakkukang Makassar rilis promo menarik untuk aneka susu formula, berlaku syarat dan ketentuan. Promo hingga 7 November 2018.

Pantau Tribun, Jumat (2/11/2018) Pediasure 850 gram dari Rp 282 ribu per kaleng menjadi Rp 250 ribu setelah diskon 10 persen. SGM eksplor 3+, 5+ 900 gram harga mulai Rp 64.500 per kotak.

Lalu ada special price untuk Nutrilon Royal 3 1.800 gram dari Rp 375 ribu per kotak menjadi Rp 335 ribu. Vidoran Xmart 1+, 3+, 5+ 350 gram harga mulai Rp 20.500 per kotak.

Berikutnya ada Enfagrow A+3, A+4 1.200 gram dari 360 ribu per kaleng menjadi harga mulai Rp 334 ribu. Bendera 123,456 1.200 gram per kotak dari Rp 112 ribu menjadi Rp 98.500.

Baca: Polres Bulukumba Didesak Usut Pemukulan Aktivis HMI

Baca: TP2D Pemprov Sulsel Disorot, Ini Penjelasan Devo Khaddafi

Baca: Mahasiswa Teknik Sipil Unibos Juara Kompetisi Tugas Akhir Nasional

Masih special price ada Sustagen school/junior 800 gram dari Rp 134.500 per kaleng menjadi harga mulai Rp 125.500. Dancow 1+/3+/5+ 800 gram per kotak harga mulai Rp 86.500.

Selain susu formula, susu UHT juga diskon seperti Ultra Milk 1000 ml dari Rp 17.900 per kotak menjadi harga mulai Rp 15.900. Bendera cair all variant 900 ml dari Rp 16 ribu menjadi Rp 12.500.

Selanjutnya ada Diamond UHT 1L dari Rp 18 ribu per kotak menjadi Rp 13.900. Ovaltine UHT 1L dari Rp 23.400 per kotak menjadi Rp 17.500. Greenfields UHT 1L dari Rp 20 ribu per kotak menjadi Rp 16.500.

Baca: Kebijakan Baru BPJS Kesehatan, Bayi Harus Terdaftar Paling Lambat 28 Hari Sejak Kelahiran

Baca: Lolos 8 Besar Liga 1 U-19, PSM U-19 Segrup Persija, Persib, dan Persebaya! Ini Jadwalnya

Untuk Indomilk UHT Kids 115 ml per kotak seharga Rp 2.300 jika beli lima hanya Rp 10 ribu. Vidoran UHT Kids 115 ml seharga Rp 2.800 per kotak, jika beli dua gratis satu.

Lalu Zee Up & Go 200 ml per kotaknya seharga Rp 5 ribu, jika beli dua gratis satu. Chill Go 140 ml per botol seharga Rp 5 ribu dengan promo beli satu gratis satu.(*)

Lebih dekat dengan Tribun Timur, subscribe channel YouTube kami:

Follow juga akun instagram official kami: