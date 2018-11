HUT ke-411, Pemkot Makassar Gelar Tobarania Award

Laporan Wartawan Tribun Timur, Fahrizal Syam

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pemerintah Kota Makassar akan merayakan puncak Hari Ulang Tahun (HUT) ke-411, di Anjungan Pantai Losari dan Lapangan Karebosi Makassar, Jumat (9/11/2018) mendatang.

Pemkot Makassar telah memulai rangkaian peringatan HUT ke-411, ditandai pembukaan Pekan Olahraga yang dibuka langsung wali kota Makassar Moh Ramdhan ‘Danny’ Pomanto, di Lapangan Karebosi, Jumat (2/11/2018).

Danny Pomanto mengtakan, untuk perayaan HUT tahun ini, Pemkot akan merayakan dengan lebih sederhana, namun berkualitas.

"Tidak perlu mewah seperti F8 tapi berkualitas. Di ultah terakhir bersama Deng Ical, saya mau yang simpel. Ada dua kegiatan yang kita lakukan yakni upacara digabung resepsi, dan juga Salat Subuh berjamaah," kata Danny kata Danny saat rapat persiapan puncak HUT Makassar di kediamannya, Jl Amirullah.

Adapun rangkaian acaranya yakni makan malam dan pengambilan foto bersama seluruh SKPD, Salat Subuh berjamaah, doa syukur, tari kalompoanna, pembacaan sejarah kota Makassar, Tobarania Award dan pemutaran video timeline of Makassar.

Danny Pomanto juga akan menyampaikan pidato bertema Now, New, and Next.

“Tema pidato ini saya ambil sekaligus sebagai laporan apa saja yang telah diperoleh sekarang, apa-apa yang baru, dan yang akan kita laksanakan selanjutnya selama pemerintahan kami,” kata Danny.

Pada puncak peringatan HUT ini juga akan hadir Band Wali yang memeriahkan di segmen hiburan rakyat.

Wali adalah grup musik nasional asal Ciputat, Tangerang Selatan terbentuk pada tahun 1999.

Danny mengatakan, sebanyak 12 ribu undangan akan disebar, dan saat pelaksanaan, ia melibatkan seluruh jajaran SKPD untuk terlibat dalam menerima tamu.

“Camat dan Lurah akan menjadi penjemput tamu, kami akan undang seluruh ormas dan Tokoh masyarakat, semua unsur masyarakat terlibat,” kata Danny.

Untuk mengantisipasi kemacetan, khusus pada acara di Lapangan Karebosi, Jl RA Kartini dan Jl Ahmad Yani akan dijadikan tempat parkir.