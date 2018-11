Belanja Buah di Hypermart Lebih Hemat, Cek Promonya

TRIBUN-TIMUR. COM, MAKASSAR -Manajemen hypermart rilis promo hemat untuk aneka buah, sayur dan daging berlaku syarat dan ketentuan. Promo periode 1-14 November 2018.

Pantauan Tribun, Jumat (2/11/2018) Pear Golden seharga Rp 3.550 per 100 gram. Alpukat Super seharga Rp 4.650 Per 100 gram. Pear Singo RRC seharga Rp 2.590 per 100 gram.

Berikutnya ada Kiwi Green Zespri Punet per pak seharga Rp 48.500. Jeruk Baby Pacitan per 100 gram seharga Rp 23.500. Kol Putih seharga Rp 1.750 per 100 gram.

Lalu Brokoli seharga Rp 6.390 per 100 gram. Cumi Ring Frozen seharga Rp 8.690 per 100 gram. Ikan Capelin seharga Rp 52.250 per 500 gram. Beef Live seharga Rp 3.990 per 100 gram.

Untuk Daging Giling Premium seharga Rp 10.590 per 100 gram. Ayam Sayap seharga Rp 4.690 per 100 gram. Peking Duck seharga Rp 54.900 per pcs.

Pilihan lain ada Karawaci otak-otak ikan bulat 500 gram seharga Rp 28.350. Karawaci Baso SPR 50 pc seharga Rp 62.500. Kimbo beef burger 6 pcs seharga Rp 27.900.

Ada pula Kimbo smoked beef 200 gram seharga Rp 44.900. Kemfood bockwurst natural, cheese, black papper seharga Rp 49.900 per 340 gram.(*)

