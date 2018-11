Ketua GPEI Sulselbar Sambut Baik Direct Call Perdana di TPM Makassar

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Rapat teknis Direct Call Makassar-Eropa dan Makassar-Amerika digelar Asisten II Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Kesejahteraan di ruang rapatnya lantai 3 Kantor Gubernur Sulsel Jl Urip Sumoharjo Makassar, Rabu (31/10/2018).

Hadir lintas stakeholder, mulai dari Perwakilan Dinas Perdagangan Sulsel, TPM Pelindo IV, Bea Cukai Makassar, Balai Besar Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Pertanian, Otoritas Pelabuhan Makassar, Syahbandar Utama Makassar, Asosiasi Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI) Sulselbar, eksportir, ALFI Sulselbar, penyedia kapal, dan lainnya.

Ketua Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI) Sulselbar, Arief R Pabettingi berterima kasih kepada Pemprov Sulsel, khususnya Dinas Pedagangan bersama TPM Makassar yang telah berjuang bersama sehingga direct call ke Eropa dan Amerika dapat terlaksana.

"Untuk awal, PT Adi Tirta mengirim rumput laut seberat 40 ton senilai US$ 31 ribu ke Vigo Spanyol, CV Harapan Utama mengirim kayu olahan seberat 18,15 ton senilai US$ 30.867,67 ke For Sur Mer Perancis dan ke Rotterdam seberat 8,37 ton senilai US$ 17.583,31," katanya, Kamis (1/1/2018).

Selain itu PT Megah Putra Sejahtera 19,2 ton biji kopi senilai US$ 124.800 ke Baltimore AS. Juga KJUB Pupeta Luwu 76,8 ton biji kopi senilai US$ 460.800 ke Charleston AS, dan ke Baltimore AS seberat 38,4 ton biji kopi senilai US$ 230.400.

"Kami sangat senang, seluruh stakeholder saling terkoneksi. Tidak ketinggalan Samudra Indonesia, SITC Lines, HAPAG Lyoid, ALFI, INSA, APBMI, dan ARLI yang sangat membanti direct call ini," kata Arief yang juga Ketua Panitia Direct Call Eropa dan AS itu. (*)