Kadis Pendidikan Sulsel Luncurkan Buku Gerbang Emas

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Sulsel Irman Yasin Limpo alias None, belum lama ini meluncurkan buku karyanya berjudul Gerbang Emas, Pendidikan Sulsel sebagai Jalan Menuju Kemakmuran.

Buku ini menggambarkan betapa pendidikan adalah hal utama bagi generasi muda dalam menggapai cita cita di masa depan. Buku sekitar 300 halaman itu membahas tentang capaian pendidikan di Sulsel saat ini.

Di buku tersebut ada testimoni Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy. Orang nomor satu di sektor pendidikan Indonesia ini memuji kinerja None selama menangani pendidikan di Provinsi Sulsel.

Mulai dari sistem absensi dan pengawasan terhadap proses belajar mengajar tingkat SMA/SMK dengan basis teknologi yakni e-Panrita, hingga pada sistem Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di Sulsel 100 persen.

“Sistem inovasi yang dikembangkan Pemprov Sulsel di pendidikan pendidikan bagus sekali dan harus dicontoh provinsi lain di Indonesia,” ujar Muhadjir.

Buku karya None ini dalam waktu dekat akan terpajang di etalase Gramedia di seluruh Indonesia. Selasa (30/10), None memperlihatkan buku tersebut ke koleganya.

Ini adalah buku kedua karya None yang berhasil tembus Gramedia. Pertama pada tahun 2009, None meluncurkan buku berjudul Don't Look Back. Karya buku None ini juga sempat menghiasi Gramedia dan masuk kategori best seller saat itu.