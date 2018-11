Four Points Fokus Garap Segmen MICE

General Manager Four Points by Sheraton Makassar, I Gede Sujana tegaskan bahwa hotel yang dipimpinnya lebih fokus pada meeting, incentive, convention, exhibition (MICE) dibandingkan dengan hunian kamar.

TRIBUN-TIMUR. COM, MAKASSAR -General Manager Four Points by Sheraton Makassar, I Gede Sujana tegaskan bahwa hotel yang dipimpinnya lebih fokus pada meeting, incentive, convention, exhibition (MICE) dibandingkan dengan hunian kamar.

"Porsi Food & Beverage (F&B) kita lebih dominan karena memang hotel kita lebih ke MICE dibandingkan room, komposisinya itu 60:40," ungkap I Gede Sujana di Best Brew Hotel Four Points, Kamis (1/11/2018).

Ia mengungkapkan menjelang akhir tahun ini performa hotel yang beralamat di Jl Andi Djemma Makassar ini sangat baik karena berada di atas 70 persen dimana banyak event yang berlangsung.

Sementara untuk pasangan pengantin yang melangsungkan pernikahan di Four Points by Sheraton Makassar hingga Oktober 2018 sudah 125 hingga 130 pasangan.

