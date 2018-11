Four Points Bakal Gelar Wedding Expo, Intip Promo dan Jadwal Kegiatan

Manajemen Four Points by Sheraton Makassar kembali akan menggelar wedding expo bertajuk The Art of Wedding Gallery 2018 Session 2. Pameran ini kembali akan menawarkan berbagai promo menarik dan diikuti oleh puluhan tenant dengan konsep yang lebih elegant & exclusive mulai dari event organizer, vendor dekorasi, photography, bridal dan entertainment music vendor.

TRIBUN-TIMUR. COM, MAKASSAR -Manajemen Four Points by Sheraton Makassar kembali akan menggelar wedding expo bertajuk The Art of Wedding Gallery 2018 Session 2.

Pameran ini kembali akan menawarkan berbagai promo menarik dan diikuti oleh puluhan tenant dengan konsep yang lebih elegant & exclusive mulai dari event organizer, vendor dekorasi, photography, bridal dan entertainment music vendor.

The Art of Wedding Gallery 2018 Session 2 ini akan berlangsung mulai dari 17 hingga 18 November 2018 dari pukul 10.00 Wita hingga 22.00 Wita di Ballroom utama Four Points by Sheraton Makassar yaitu Golden Lily.

Berbagai program serta promo menarik ditawarkan selama periode expo ini. Mulai dari konsep yang akan menjadi trend pernikahan 2019 nanti, alunan music classic, dekorasi terbaru & terlengkap.

Begitu juga dengan sajian menu khas ala Chef Four Points by Sheraton Makassar yang kekinian cocok untuk pesta pernikahan adat serta international wedding.

"Kami ingin mengulang kesuksesan sebelumnya, melihat animo masyarakat Makassar dalam mencari nuansa pernikahan yang megah & exclusive tanpa mengocek keuangan calon pasangan pengantin," ujar General Manager Four Points, I Gede Sujana, Kamis (1/11/2018).