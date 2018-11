FOTO: Hotel Four Points Akan Gelar Wedding Expo

General Manager (GM) Hotel Four Points By Sheraton Makassar, I Gede Sujana memberikan keterangan pers terkait wedding expo dengan tema “The Art of Wedding Gallery 2018 session 2” di Hotel Four Points By Sheraton Makassar, Kamis (1/11).

General Manager (GM) Hotel Four Points By Sheraton Makassar, I Gede Sujana memberikan keterangan pers terkait wedding expo dengan tema “The Art of Wedding Gallery 2018 session 2” di Hotel Four Points By Sheraton Makassar, Kamis (1/11).

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - General Manager (GM) Hotel Four Points By Sheraton Makassar, I Gede Sujana memberikan keterangan pers terkait wedding expo dengan tema “The Art of Wedding Gallery 2018 session 2” di Hotel Four Points By Sheraton Makassar, Kamis (1/11).

The Art of Wedding Gallery 2018 session 2 akan digelar mulai 17– 18 November 2018 di ballroom Lily Four Points by Sheraton dengan menghadirkan penawaran berbagai promo menarik serta diikuti oleh kurang lebih puluhan tenant dengan konsep yang lebih elegant & exclusive mulai dari event organizer, vendor dekorasi, photography, bridal, entertainment music vendor dan masih banyak lainnya.