TFC Premium Tribun Timur Resmi Kerjasama dengan 19 Tenant di Pipo Mal, ini Promoya

Laporan Wartawan Tribun Timur, Sukmawati Ibrahim

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR--Tribun Family Card (TFC) Premium Tribun Timur menggelar launching kerja sama dengan 19 tenant di Mal Phinisi Point (PiPo), Jl Metro Tanjung Bunga, Makassar, Sulawesi Selatan.

Melalui kerja sama ini, 19 tenant tersebut menawarkan berbagai jenis promo antara lain Sumoboo diskon 15 persen, WKB 10 persen, Sumosquid minimal transaksi Rp 100 ribu diskon 10 persen, Anna Dental Care diskon 15 persen.

Lecker khusus rice bowl diskon 20 persen, De Sound untuk item terpilih diskon 54 persen, Me Gallery item terpilih 30 persen, Chiken Fryday minimal transaksi Rp 100 ribu diskon 15 persen.

Fifth Avenue (S&K) diskon 10 persen, Bangi Kopi minimal Rp 250 ribu diskon 20 persen, Portico khusus makanan diskon 10 persen, Sari Bundo belanja minimal Rp 200 ribu-dine in food only (tidak berlaku take away diskon 20 persen.

Kebab Turki minimal transaksi Rp 100 ribu diskon 10 persen, Chung Gi Wa minimal transaksi Rp 500 ribu, maksimal Rp 1 juta diskon 20 persen, Bintang Xpress diskon 2-9 persen/item.

Poyoco minal transaksi Rp 100 ribu diskon 20 persen, Chirs diskon 15 persen, Optik Seis untuk pembelian frame/sunglasses kecuali PCI Rp 10 persen dan Oldtown white coffe (free beverage S&K).

General Manager Phinisi Point, Anggraini, mengatakan, memilih bekerja sama dengan TFC Premium karena konsepnya sama.

"Tribun Timur sudah menyediakan medianya, giliran bapak dan ibu mau memanfaatkannya seperti apa, segeralah membuat promo agar banyak yang tertarik," katanya, Rabu (31/10/2018).

Ia melanjutkan, melalui kerja sama ini tenant di Pipo semakin banyak yang mengenal, sementara Tribun Timur semakin bertambah pembacanya.

"Semoga dengan ini kita dapat meningkatkan traffic penjualan masing-masing dan menguntungkan semua bela pihak," tuturnya.

Sementara Pemimpin Perusahaan Tribun Timur Ciptyantoro menjelaskan,TFC Premium merupakan kartu yang penuh manfaat, banyak gratis dan diskonnya.

"Di sisi merchant pilihan jika ingin berburu pelanggan gampang karena pembacanya sudah ada karena memang sudah ada marketnya dan tidak hanya di Makassar tetapi di 22 kota besar di Indonesia. Dalam artian kerja sama ini bisa dikampanyekan secara nasional," katanya.

Lanjutnya, kerja sama ini akan mempunyai manfaat strategis. Pipo akan menjadi nilai tambah dan menjadi target dari TFC premium.

Kemudian Store Manager Warung Kopo Batavia Agus Thalib berharap kerja sama ini akan memberi banyak benefit untuk tenantnya. (*)