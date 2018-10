Sulsel Akhirnya Bisa Ekspor ke Eropa dan AS

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Rapat teknis Direct Call Makassar-Eropa dan Makassar-Amerika digelar Asisten II Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Kesejahteraan di ruang rapatnya lantai 3 Kantor Gubernur Sulsel Jl Urip Sumoharjo Makassar, Rabu (31/10/2018).

Hadir lintas stakeholder, mulai dari Perwakilan Dinas Perdagangan Sulsel, TPM Pelindo IV, Bea Cukai Makassar, Balai Besar Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Pertanian, Otoritas Pelabuhan Makassar, Syahbandar Utama Makassar, Asosiasi Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI) Sulselbar, eksportir, ALFI Sulselbar, penyedia kapal, dan lainnya.

Asisten II Pemprov Sulsel, Muhammad Firda di sela sambutannya menuturkan, ekspor perdana direct call mendukung program 100 hari Pemprov Sulsel dalam pengembangan konektivitas pelabuhan ekspor dan pelabuhan feeder di Sulsel, serta program strategi nasional terkait konektifitas dan daya saing produk ekspor Sulsel.

"Melalui Dinas Perdagangan, ekspor direct call perdana Makassar-Eropa dan Makassar-Amerika Serikat diikuti 4 ekportir. PT Mega Putra Sejahtera, KJUB Puspeta Luwu, CV Adi Tirta, dan CV Harapan Utama dengan komuditi biji kopi, rumput laut, dan kayu olahan," kata Firda sapaannya.

Total volume ekspor di angka 200,92 ton dengan nilai US$ 895.450,98 setara Rp 13,521 miliar. Seremoni pelepasan akan dilakukan di Makassar New Port tepatnya Boulevard MNP Jl Sultan Abdullah Raya, Buloa Tallo Makassar, Jumat (2/11/2018).

"Tidak hanya sampai situ saja, ini akan terus berlanjut tiap minggunya," ujarnya.

GM Terminal Peti Kemas (TPM) Pelindo IV, Yosep Benny Rohy menuturkan, selama ini ekspor Sulsel tujuan Eropa dan Amerika Serikat dilaksanakan secara indirect melalui Tanjung Perak Surabaya dan Tanjung Priok Jakarta.

"Dengan penerbitan pemberitahuan ekspor barang (PEB) di Pelabuhan tersebut, sehingga berpengaruh pada neraca perdagangan dan pertumbuhan ekonomi Sulsel. Melalui direct call ini, ekportir mendapatkan kemudahan dan efisiensi biaya dan waktu tempuh ke negara tujuan ekspor," katanya.

Sebagai gambaran, waktu tempuh Makassar Eropa selama ini ditempuh 61 hari dengan biaya US$ 2.200 per kontainer 20 feet. dengan direct call waktu tempuh menjadi 42 hari dengan biaya US$ 1.700 per kontainer 20 feet.

"Artinya terdapat efisiensi waktu 19 hari dan efisiensi biaya sebesar US$ 500 per kontainer," katanya.