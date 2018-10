Oxone Hadir di MaRI’s Market Mal Ratu Indah Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - MaRI’s Market kembali digelar di Mal Ratu Indah Makassar mulai tanggal 24 Oktober–04 November 2018.

Tidak hanya menghadirkan fashion, accessories & automotive, namun juga pameran Home Appliance.

Salah satunya yaitu brand Oxone.

Oxone merupakan salah satu merek kitchen set berkualitas yang banyak digunakan untuk kebutuhan dapur dan peralatan masak.

Produk Oxone sangat beraneka ragam macamnya dari berbagai kategori mulai dari elektronik, non-elektronik, peralatan masak, dan peralatan dapur.

Untuk kategori elektronik ada juice blender, rice cooker, dan microwave-oven. Kategori non-elektronik ada storage jar, thermos dan lunch box.

Kategori peralatan masak ada cooking set, presto collection, dan fry pan. Dan terakhir kategori peralatan dapur ada kitchen tools, pisau set dan food processor.

Pada kesempatan ini Oxone memberikan PROMO DISCOUNT UP TO 20%, FREE GIFT with minimum purchase, dan Installment 0% untuk transaksi kredit.

Tunggu apalagi, kunjungi MaRI’s Market sekarang sebelum promo pameran berakhir 04 November mendatang.