Jadwal Lengkap Liga Inggris November Ini: Big Match Arsenal vs Liverpool dan Man City vs MU

November ini, Sejumlah partai big match akan tersaji di Liga Inggris.

Misalnya Arsenal akan bertemu dengan Liverpool di pekan ke 11 Liga Inggris.

Sementara itu, di pekan ke 12 derby Manchester akan tersaji.

Manchester City sebagai tuan rumah akan menjamu setan merah Manchester United.

Saat ini, Manchester City memimpin klasemen Liga Inggris hingga pekan ke 10. City mengoleksi 26 poin.

Diperingkat kedua ditempati Liverpool dengan poin sama City. Liverpool hanya kalah selisih gol

Berikut jadwal lengkap Liga Inggris selama bulan November 2018

Pekan ke 11

03.11. 20:30 Bournemouth vs Manchester Utd

03.11. 23:00 Cardiff vs Leicester

03.11. 23:00 Everton vs Brighton