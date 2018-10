Ini Jadwal Lengkap Kunjungan Sandiaga Uno di Sulselbar

Laporan Wartawan Tribun Timur, Abdul Aziz Alimuddin

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Calon Wakil Presiden RI, Sandiaga Salahuddin Uno (Sandi), dijadwalkan tiba di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (3/11/2018).

Ini adalah kali kedua pasangan calon Presiden Prabowo Subianto ke Sulsel sejak menjadi peserta Pemilu 2019. Teraktir, Sandi ke Makassar, Minggu (19/8/2018).

Sebelum ke Makassar, Sandi akan menemui masyarakat Kabupaten Pinrang, Kota Parepare, dan Makassar. Di Makassar, Sandi dijadwalkan meresmikan Rumah Juang Prabowo-Sandi di Jl Mappanyukki.

"PAN Sulsel menyesuaikan. Semua sudah diatur oleh LO dari Jakarta," kata Ketua DPW PAN Sulsel Ashabul Kahfi terkait apakah Sandi selaku kader PAN akan melakukan pertemuan dengan pengurus partai besutan Zulkifli Hasan di Sulsel, Rabu (31/10/2018).

Wakil Ketua DPRD Sulsel tersebut pun lalu membeberkan agenda Sandi selama berada di Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan.

Berikut Agenda Kunjungan Sandi di Sulselbar:

3 November

+04.00: Sholat subuh berjamaah di Masjid Raya Mamuju

-Lokasi: Masjid Raya Mamuju

+05.30 Sarapan pagi khas Mamuju

Lokasi: Resto Maleo Hotel Mamuju

+06.30: Perjalanan Mamuju-Campalagian Majene

+08.30: Shalat Duha dan ziarah makam Imam Lapeo

-Lokasi: Masjid Menara Miring Imam Lapeo

+09.00: Perjalanan Campalagian-Polman

+10.00: Silaturahmi tokoh masyarakat Polewali Mandar

-Lokasi: Rumah pribadi (Ibu Gubernur Sulbar)

+11.00: Perjalanan Polman-Pinrang

+12.30: Silaturahmi petani tambak dan petani sawah di Pinrang

+13.30: Perjalanan Pinrang-Parepare

-14.00: Mengenang Jasa Ibunda Ainun dan Foto Barenk SSU bersama Fans Habibie Ainun

-Lokasi: Patung Cinta Ainun Habibie,Jl Andi Makkasau

+15.30: Silaturahmi pedagang, petani, dan Emak-emak

-Lokasi: RQ As Shamad Desa Talaka, Marang, Jl Poros Makassar-Parepare

+16.30: Pertemuan 50 pengelola warkop dan pelantikan, pembekalan Tim TPS Koalisi Parpol Pendukung se-Pangkep

-Lokasi: Gedung Islamic Centre Pangkajene

+17.30: Perjalanan Pangkajene-Makassar

+18.30: Rembug relawan Prabowo-Sandi se-Sulsel

-Lokasi: Jl Mappayukki Makassar

+20:00: Ngopi barenk kaum milenial

-Lokasi: Pasar segar Panakukkang, Makassar

+21.30: Istirahat, check in di Hotel, Jl Haji Bau/Maipa

4 November

+04.10: Sholat subuh berjamaah di Masjid Terapung Makassar

+05.30: Run 5K, Jl Arief Rate, Jl Sudirman, Jl Haji Bau, Jl Penghibur, (Pantai Losari) dan Jl Jl Jend Ahmad Yani (Karebosi)

+06.30: Senam bersama emak-emak

-Car Free Day Sudirman, Monumen Mandala/Karebosi

+08.00: Ngopi bersama partai koalisi, pelaku usaha dan komponen masyarakat Makassar

+09.00: Kembali ke hotel, mandi, persiapan check out

+09.30: Diskusi dengan 100 guru besar se-Sulsel

-Lokasi: Hotel Menginap SSU

+10.30: Menuju Airport

+11.30: GA Makassar-Gorontalo

+22.30: Istirahat.