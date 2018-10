Akhirnya Maia Estianty Pamer Foto Nikah & Respon Seleb Indonesia, Baca Tulisan Inggris Syahrini

Akhirnya Foto Pernikahan Maia Estianty Dipamer dan Respon Seleb Indonesia, Baca Tulisan Bahasa Inggris Syahrini?

TRIBUN-TIMUR.COM - Penyanyi Maia Estianty (42) akhirnya mengunggah foto pernikahannya dengan pengusaha Irwan Mussry Selasa (30/10/2018) malam.

Tak hanya bersama Irwan Mussry, Maia juga memajang foto bersama anak-anaknya.

Mantan istri Ahmad Dhani ini lebih dulu mengunggah foto memakai gaun pengantinnya.

Pernikahan Maia dan Irwan Mussry digelar di Tokyo Jepang, Senin (29/10/2018).

Berikut foto-foto Maia Estianty:

Alhamdulillah..

This is it...

This is what you are waiting for, guys...the picture....

——-

My new chapter with my hubby and the boys... Welcome to the family “DAD”

Demikian keterangan foto di atas

Pantauan tribun-timur.com, banyak artis ikut mengomentari foto Maia Estianty di atas.

Rossa dan Ivan Gunawan kompak memberi emotion hati.