VIDEO: Sapma-KNPI Sulsel Bakal Gelar Indonesia Colour Run

Mereka yang hadir yakni Ketua SAPMA Pemuda Pancasila Aiman Adnan, pengurus Arif Ade K, Ilham Azhari Said.

Laporan Wartawan Tribun Timur, Hasim Arfah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -   Pengurus Wilayah SAPMA Pemuda Pancasila Sulsel mengunjungi Redaksi Tribun Timur, Jl Cendrawasih No 430, Makassar, Sulsel, Selasa (30/10/2018).

Mereka yang hadir yakni Ketua SAPMA Pemuda Pancasila Aiman Adnan, pengurus Arif Ade K, Ilham Azhari Said.

Selain, ada juga pengurus KNPI Sulsel Marwah Rasyid.

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Mereka menyampaikan kegiatan Indonesia Colour Run, Minggu (25/11/2018).

DJ Al Gazali akan ikut memeriahkan colour run ini.

Berikut videonya!(*)

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Pemuda Pancasila
Makassar
Color Run
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Penulis: Muh. Hasim Arfah
Editor: Mahyuddin
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