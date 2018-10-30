VIDEO: Sapma-KNPI Sulsel Bakal Gelar Indonesia Colour Run
Mereka yang hadir yakni Ketua SAPMA Pemuda Pancasila Aiman Adnan, pengurus Arif Ade K, Ilham Azhari Said.
Laporan Wartawan Tribun Timur, Hasim Arfah
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pengurus Wilayah SAPMA Pemuda Pancasila Sulsel mengunjungi Redaksi Tribun Timur, Jl Cendrawasih No 430, Makassar, Sulsel, Selasa (30/10/2018).
Mereka yang hadir yakni Ketua SAPMA Pemuda Pancasila Aiman Adnan, pengurus Arif Ade K, Ilham Azhari Said.
Selain, ada juga pengurus KNPI Sulsel Marwah Rasyid.
Baca: TRIBUNWIKI: Dikabarkan Jadi Mualaf, Siapa Aktor Roger Danuarta? Ini Profil dan Akun Media Sosialnya
Baca: Obok-obok Arena Sabung Ayam di Otting, Lima Pria Diamankan Polres Sidrap
Mereka menyampaikan kegiatan Indonesia Colour Run, Minggu (25/11/2018).
DJ Al Gazali akan ikut memeriahkan colour run ini.
Berikut videonya!(*)
Baca Juga
Penulis: Muh. Hasim Arfah
Editor: Mahyuddin