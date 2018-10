Segini Harga Paket Tahun Baru di Four Point by Sheraton Makassar

General Manager Four Points by Sheraton Makassar, I Gede Sujana saat Press Conference di Best Brew Hotel Four Points, Jl Andi Djemma Makassar, Selasa (30/10/2018).(*)

TRIBUN-TIMUR. COM, MAKASSAR - Tak terasa pergantian tahun 2018 ke 2019 segera tiba.

Seperti biasanya, hotel berbintang di Makassar itu menghadirkan hiburan untuk masyarakat.

Saat ini, manajemen Hotel Four Points by Sheraton Makassar telah merampungkan konsep dan paket yang akan dihadirkan pada malam pergantian tahun baru nanti.

Hotel yang berada di bawah naungan manajemen Marriott International ini akan menghadirkan persembahan khusus dan dijamin berbeda jika dibandingkan dengan hotel berbintang lainya di Makassar.

Pertama dari segi paket, untuk menginap pada malam pergantian tahun baru nanti manajemen Four Points berikan harga Rp 2,600 juta per malam di kamar deluxe untuk dua orang dengan berbagai fasilitas.

Fasilitasi tersebut di antaranya menikmati suguhan acara malam tahun baru di area Eatery Restaurant & Golden Terrace dengan konsep berbeda.

Kedua ialah paket Barbeque pada saat malam tahun baru di area Pool Side lantai 9 Four Points by Sheraton Makassar hanya Rp 500 ribu per orang dengan konsep all you can eat.

Hal tersebut disampaikan General Manager Four Points by Sheraton Makassar, I Gede Sujana saat Press Conference di Best Brew Hotel Four Points, Jl Andi Djemma Makassar, Selasa (30/10/2018).(*)