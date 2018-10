MAPIN Sulsel Gandeng Unhas Gelar Konferensi Internasional

Masyarakat Ahli Penginderaan Jauh Indonesia (MAPIN) Komisariat Sulawesi Selatan yang berkedudukan di Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar untuk pertama kalinya menjadi penyelenggara The 4th International Conference of Indonesia Remote Sensing Society (ICOIRS) 2018.

TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR - Masyarakat Ahli Penginderaan Jauh Indonesia (MAPIN) Komisariat Sulawesi Selatan yang berkedudukan di Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar untuk pertama kalinya menjadi penyelenggara The 4th International Conference of Indonesia Remote Sensing Society (ICOIRS) 2018.

Konferensi yang terselenggara atas kerja sama MAPIN Sulsel dan Unhas ini dihadiri oleh para ahli, peneliti, dan pengambil kebijakan di bidang penginderaan jauh dan geospasial.

Acara ini berlangsung di Hotel Four Points By Sheraton Hotel, Selasa-Rabu (30-31/10-18).

Konferensi internasional tersebut menghadirkan enam keynote speaker.

Yaitu Dr Muhammad Sadly (Deputi BMKG Bidang Geofisika), Dr Rokhis Komaruddin (Perwakilan LAPAN), Prof Dewayany Sutrisno (Presiden MAPIN ).

Prof Peter Tian Yuan Shih (Ahli penginderaan jauh dari National Chiao Tung University, Taiwan), Dr Rohan Fisher (Charles Darwin University, Australia), dan Dr Rudhi Pribadi (CoREM, Universitas Diponegoro).

Konferensi bertajuk Conserving The Earth For The Future itu dihadiri Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Infrastruktur Unhas Prof Sumbangan Baja yang juga ahli penginderaan jauh menyambut baik pertemuan ilmiah ini.

Menurutnya, konferensi akan membahas perkembangan dan berbagai isu yang terkait dengan pemetaan dan geospasial.

Dia mengatakan, acara seperti ini tidak hanya dihadiri oleh para ahli dari perguruan tinggi tetapi juga pemerintah sebagai pengambil kebijakan untuk memanfaatkan teknologi yang ada dalam pemetaan dan pendataan sumber daya alam.