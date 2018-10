Manajemen Four Points Ajak Masyarakat Zikir dan Doa Bersama di Malam Pergantian Tahun 2019

General Manager Four Points by Sheraton Makassar, I Gede Sujana saat Press Conference di Best Brew Hotel Four Points, Jl Andi Djemma Makassar, Selasa (30/10/2018).(*)

TRIBUN-TIMUR. COM, MAKASSAR - Manajemen Four Points by Sheraton Makassar mengajak masyarakat Makassar khususnya para tamu mereka yang menginap di malam pergantian tahun 2018 ke 2018 untuk zikir dan doa bersama.

Hal tersebut disampaikan General Manager Four Points by Sheraton Makassar, I Gede Sujana, saat Press Conference di Best Brew Hotel Four Points, Jl Andi Djemma Makassar, Selasa (30/10/2018).

"Acara pergantian tahun ini kami menghadirkan Ustadz KH Taufiqurrahman SQ, dengan konsep tabligh akbar & aka nada zikir bersama oleh Habib Mahmud Bin Umar,” ungkap I Gede Sujana.

I Gede Sujana menyebutkan, pihaknya mengajak masyarakat untuk berzikir bersama di pergantian tahun melihat kondisi Indonesia sepanjang tahun 2018 mendapat banyak cobaan berupa bencana alam.

"Kita ingin lebih dekat dengan Allah, jika selama ini kita rayakan pergantian tahun dengan hura-hura maka kali ini kita ingin zikir dan berdoa bersama sehingga kita datangkan ustad dari Jakarta," kata I Gede Sujana.

Zikir dan doa bersama tersebut terbuka untuk umum dan gratis.

Pihak hotel menyiapkan Ballroom dengan kapasitas dua ribu orang.

Jika ingin menginap pada malam pergantian tahun nanti, manajemen Four Points menawarkan harga Rp 2,6 juta per malam di kamar deluxe untuk dua orang dengan berbagai fasilitas.

Fasilitasi tersebut di antaranya menikmati suguhan acara malam tahun baru di area Eatery Restaurant & Golden Terrace dengan konsep berbeda.

Ada pula paket Barbeque pada saat malam tahun baru di area Pool Side lantai 9 Four Points by Sheraton Makassar dengan harga Rp 500 ribu per orang dengan konsep all you can eat.(*)