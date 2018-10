4 Bank Permantap Fasiltas Top Up Jelang 100% Unik di Tol Makassar

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Transaksi Banking Individual Officer Bank Mandiri Kanwil X, Ivan Sandro di sela jumpa pers di kantor JTSE-BMN, Selasa (30/10/2018) menuturkan, jelang 100 persen Unik, Bank Mandiri menyediakan 25 ribu unik yang akan disebar di beberapa gerbang tol.

"Untuk top up, kami ada layanan cashless to cashless kita pastikan ATM di Makassar bisa dipakai dengan baik, Ada juga mandiri online top up via telepon, dan terbaru kerja sama dengan Tokopedia, bisa top up di situ," katanya.

Lalu layanan cash to cashless. "Kita kerja sama dengan BUJT di 9 gerbang tol Makassar, lalu kerja sama dengan 600 outlet Alfamart, Indomaret, dan Alfamidi," katanya.

Untuk sebaran kartu di Sulsel untuk kartu e-toll dan e-money di angka 46 ribu dari total yang disediakan 70 ribu keping.

Lain halanya dengan BRI, Asisten Manager Kanwil Makassar Nurhan Habibi Yunus menuturkan, total kartu Brizzi yang disebar di Sulsel sebanyak 417 ribu.

"Untuk top up hampir sama dengan bank BUMN lainnya. Namun kita coba gerakkan BRIlink kami," katanya.

SPU CNM BNI Wilayah Makassar, Ma'mun Nonci menyediakan 300 ribuan kartu e-money. "Top up sendiri kita ada juga di dua gerbang tol yakni di Cambayya dan Kalukubodoa," katanya.

Sedangkan Kepala Kantor Fungsional Costumer Card (KFCC) PT BCA Wilayah Makassar, I Gusti Ngurah Heranata mengaku sudah menyebarkan 50 ribu Flash.

"Biaya top up tidak ada bila diisi via ATM dan Mobile Banking kita sendiri. Kalau via bank lain ada biayannya, begitu juga di Alfamart, Indomaret, dan Alfamidi. Biayannya Rp 1.500," katanya. (*)