3 Potret Kemegahan Masjid Cami Tokyo Tempat Maia dan Irwan Mussry Menikah

Ibu dari Al, El, dan Dul itu dikabarkan sudah resmi menikah dengan, Irwan Mussry.

Irwan Mussry resmi mempersunting Maia Estianty di Tokyo, Jepang Senin, (29/10/2018).

Kabar bahahagianya akhirnya ia unggah secara langsung diakun Instagram pribadinya @maiaestiantyreal.

Maia Estianty tampak membagikan fotonya dengan Irwan Mussry dan ketiga anak dari pernikahan terdahulunya dengan Ahmad Dhani, Al, El dan Dul.

Dalam captionnya, Maia Estianty mengungkapkan rasa bahagia karena bisa memiliki keluarga baru yang lengkap.

Seperti kita ketahui sebelumnya, setelah cerai dengan Ahmad Dhani, Maia Estianty membesarkan sendiri ketiga anaknya.

Kebahagiaan itu mereka ungkapkan secara langsung dalam captionnya.

"Maasyaa Allah, lengkap dan sempurna..... I LOVE YOU ALL...

@irwanmussry @alghazali7 @elelrumi @duljaelani

Maia telah resmi menikah dengan pengusaha Irwan Mussry di Jepang pada Senin (29/10/2018) pukul 10.30 waktu setempat.