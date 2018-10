Leicester City Pastikan Vichai Srivaddhanaprabha Tewas, Begini Pernyataannya

TRIBUN-TIMUR.COM - Manajemen klub Leicester City sudah mengumumkan kebenaran berita yang beredar, bahwa owner klub tersebut, pengusaha asal Thailand Vichai Srivaddhanaprabha tewas dalam peristiwa jatuhnya helikopter di sekitar markas klub, Minggu (28/10/2017).

Baca: TRIBUNWIKI: Dikabarkan Tewas, Ini Profil Bos Leicester City Vichai Srivaddhanaprabha

Baca: Disebut Ikut Jadi Korban Heli, Ini Foto-foto Cantiknya Voramos Putri Vichai Srivaddhanaprabha

Klub tersebut memberikan pernyataan dalam halaman webnya, berikut ini



Club Statement: Vichai Srivaddhanaprabha

Pernyataan klub: Vichai Srivaddhanaprabha

It is with the deepest regret and a collective broken heart that we confirm our Chairman, Vichai Srivaddhanaprabha, was among those to have tragically lost their lives on Saturday evening when a helicopter carrying him and four other people crashed outside King Power Stadium. None of the five people on-board survived.

Dengan penuh penyesalan dan patah hati, kami mengkonfirmasi bahwa pimpinan kami, Vichai Srivaddhanaprabha adalah satu di antara korban tewas Sabtu sore (Minggu waktu Indonesia), ketika helikopter yang membawa dirinya dan empat orang lainnya jatuh di luar King Power Stadium. Tak satupun korban yang selamat.

The primary thoughts of everyone at the Club are with the Srivaddhanaprabha family and the families of all those on-board at this time of unspeakable loss.

Doa dan pikiran semua orang di klub ada bersama keluarga Srivaddhanaprabha, dan keluarga semua korban yang ada di atas helikopter, yang tentunya merasakan kehilangan besar.

Pemilik Leichester City, Vichai Srivaddhanaprabha pada 5 Mei 2018. ()

In Khun Vichai, the world has lost a great man. A man of kindness, of generosity and a man whose life was defined by the love he devoted to his family and those he so successfully led. Leicester City was a family under his leadership. It is as a family that we will grieve his passing and maintain the pursuit of a vision for the Club that is now his legacy.

Tentang Khun Vichai, dunia kehilangan orang hebat. Pria yang sangat baik hati dan dermawan, dan seorang yang seluruh hidupnya dicurahkan untuk cintanya kepada jekuarganyam dan orang-orang yang ia pimpin. Leicester City adalah sebuah keluarga, di bawah kepemimpinannya. Keluarga yang akan sangat bersedih kehilangan dirinya, dan akan terus maju menjaga visi klub yang menjadi warisannya.

A book of condolence, which will be shared with the Srivaddhanaprabha family, will be opened at King Power Stadium from 8am on Tuesday 30 October for supporters wishing to pay their respects.

Buku duka cita, yang akan diberikan kepada keluarga Srivaddhanaprabha, akan dibuka di King Power Stadium mulai pukul 8.00 pagi pada Selasa (30/10/2018) untuk para suporter yang ingin memberikan ucapan duka dan penghormatan.

Supporters unable to visit King Power Stadium that wish to leave a message can do so through an online book of condolence, which will be made available via lcfc.com in due course.

Suporter yang tidak bisa mengunjungi King Power Stadium yang ingin meninggalkan pesan, bisa dilakukan melalui buku duka online, yang akan tersedia di lcfc.com.

Both Tuesday’s First Team fixture against Southampton in the EFL Cup and the Development Squad fixture against Feyenoord in the Premier League International Cup have been postponed.

Dua laga yang seharusnya digelar Selasa, yakni melawan Southampton di EFL Cup dan Development Squad fixture melawan Feyenoord di the Premier League International Cup ditunda.

Everyone at the Club has been truly touched by the remarkable response of the football family, whose thoughtful messages of support and solidarity have been deeply appreciated at this difficult time.

Semua orang di club sangat tersentuh dengan response luar biasa dari seluruh keluarga pecinta bola, yang pesan dan dukungannya, sertata solidaritasnya sangat kami hargai, di masa sulit ini.

Pemilik Leicester City, Vichai Srivaddhanaprabha (60), dikabarkan menjadi penumpang dalam kecelakaan helikopter yang terbakar jatuh di luar Stadion King Power, Leicester, usai laga Leicester City vs West Ham pada Sabtu (27/10/2018).

Dilansir dari Bangkok Post, Minggu (28/10/2018), Vichai Srivaddhanaprabha berada di helikopter yang jatuh dan terbakar tersebut bersama empat orang lainnya.

Sempat beredar di media bahwa putri dari VIchai juga ikut serta di dalamnya, tetapi kemudian telah dikonfirmasi bahwa dia tidak ada dalam penerbangan tersebut.

Helikopter berwarna biru tersebut jatuh pada Sabtu (27/10) sekitar pukul 18.30 waktu setempat.(*)