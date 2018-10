Chat WA Pramugari Alfiani Sehari Sebelum Lion Air JT160 Jatuh, Mengaku Lelah dan Tertekan

TRIBUN-TIMUR.COM - Sehari sebelum naas menderanya, pramugari Pesawat Lion Air JT-610, Alfiani Hidayati Solikah curhat kepada Rindang Wahyu Wijayanti, guru bahasa Inggris-nya semasa SMA.

Alfi menyampaikan curhat kepada Rindang lewat percakapan WhatsApp berbahasa Inggris, Minggu (28/10/2018) sore.

Berikut isi curhat Alfi kepada Rindang sehari sebelum kecelakaan pesawat Lion Air JT 610 tujuan Jakarta-Pangkal Pinang di perairan Tanjung Karawang, Jawa Barat.

"So tired mom. Now i realize that work is not easy...life is not easy dan happy is not easy..sometime behind smile is sadness (sangat melelahkan ibu. Sekarang aku menyadari bekerja bukanlah gampang..hidup tidaklah mudah dan gembira bukan gampang..terkadang dibalik. senyum adalah duka)," tulis Alfi dalam pesan WhatsApp yang ditujukan kepada Rindang.

Rindang lalu menjawab,"Yeah..sometimes we are forced to smile (ya..terkadang kita dipaksa untuk tersenyum)."

Pramugari Lion Air Alfiani (kanan) ()

Mendapatkan jawaban itu, Alfiani menuliskan pesan lagi. "Yes mom..actually I need happiness and freedom..i dont like pressure. (ya ibu..sebenarnya aku ingin bahagia dan bebas..aku tidak suka tertekan)," tulis Alfiani.

Tak hanya kali ini, beberapa kali Alfi curhat kecapekan. Namun ia terus memotivasi mantan anak didiknya di SMAN I Dolopo itu.

"Saya terus support. Saya motivasi, teman-teman kamu yang lain saja ingin seperti kamu," kata Rindang.





Pesan terakhir

"As be my sisters, family and friends too. thank you for five days with me as long as i know that respect each other is the important thing for my life and i can't judge other people without any reasons. be friendly and shares together is best act.

i called it is "ayemcrew" tenang tapi cepat. thank you for always remind me about "pray/ibadah" when in-flight etc. see you next flight. remember me."