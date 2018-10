Celebes Love Pertamax Pacu Konsumsi Pertamax Series

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region VII Sulawesi memberi apresiasi kepada konsumen setia Pertamax series melalui program Celebes Love Pertamax (CLP).

Tiga pelanggan berhasil membawa pulang hadiah utama sepeda motor Suzuki Nex II. Sementara 10 pelanggan setia lainnya mendapat beragam hadiah menarik.

Unit Manager Communication & CSR MOR VII, M Roby Hervindo usai pengundian di SPBU Sudiang Jl Perintis Kemerdekaan Makassar, Senin (29/10/2018) menuturkan, program ini memacu peningkatan konsumsi Pertamax Series yang terdiri dari Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite dan Pertamina Dex.

Tercatat lebih dari 100 ribu struk pembelian ikut serta dalam program Celebes Love Pertamax.

"Berdasarkan data, rerata konsumsi harian Pertamax Series melonjak 17 persen dari 2,8 juta liter perhari pada Juli 2018 menjadi lebih dari 3,2 juta liter perhari di Oktober 2018," kata Roby sapaannya.

Program CLP, merupakan program khusus apresiasi pelanggan setia Pertamax Series di Sulawesi. Yang memberi kesempatan para konsumen Pertamax Series meraih grand prize dua unit CBR 150R Racing, 17 motor Suzuki NEX II, 25 emas 10 gram dan berbagai hadiah menarik lainnya.

"Caranya, konsumen cukup mengisi BBM Pertamax Series senilai Rp 20 ribu untuk motor dan Rp 50 ribu untuk mobil, selanjutnya memasukan struk pembelian ke dropbox di SPBU. Program ini berlangsung hingga 31 Desember 2018 dengan pengundian 2 tahap yakni pada 28 Oktober 2018 dan 14 Januari 2019," katanya.

Program CLP didorong pula melalui kegiatan sosialisasi ke operator SPBU, melakukan buzzing ke sosial media, sosialisasi di Car Free Day dan berbagai kegiatan promo di SPBU.

Ikuti Juga Berkah Energi Pertamina

Di samping Celebes Love Pertamax, konsumen Pertamax Series juga dimanjakan dengan program apresiasi lain yaitu Berkah Energi Pertamina (BEP) yang berlaku nasional.

Dalam program ini pelanggan tinggal mengunggah struk/nota pembelian Pertamax Series ke aplikasi MyPertamina untuk mendapatkan dan mengumpulkan poin.

"Proses pengundian akan dilakukan dalam 3 tahap yakni 10 Desember 2018, 10 Maret 2019 dan 17 Agustus 2019," kata Unit Manager Communication & CSR MOR VII, M Roby Hervindo. (*)

Konsumen Peraih hadiah CLP:

1. Andi Suciana mendapat sepeda motor Suzuki Nex II

2. Murliana mendapat sepeda motor Suzuki Nex II

3. Risnayanti mendapat sepeda motor Suzuki Nex II

4. Randi mendapat LCD 32 Inc.

5. Abd. Salam mendapat LCD 32 Inc.

6. Andi Salma mendapat LCD 32 Inc.

7. Awaluddin mendapat LCD 32 Inc.

8. Dila mendapat emas 10 gram

9. Alfian mendapat emas 10 gram

10. Dg. Nappa mendapat emas 10 gram

11. Husrianti mendapat emas 10 gram

12. Muhammad Ilham mendapat emas 10 gram

13. Irwan mendapat emas 10 gram

Para pemenang undian akan langsung dihubungi oleh Pihak PT Pertamina (Persero) MOR VII Sulawesi dan pajak ditanggung pemenang. Hasil undian merupakan keputusan mutlak PT Pertamina (Persero) MOR VII Sulawesi dan tidak dapat diganggu gugat. Hati-hati terhadap penipuan, pemenang tidak dipungut biaya apapun.