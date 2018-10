TRIBUNWIKI: Dikabarkan Tewas, Ini Profil Bos Leicester City Vichai Srivaddhanaprabha

TRIBUN-TIMUR.COM - Pemilik Leicester City, Vichai Srivaddhanaprabha, dikabarkan menjadi penumpang dalam kecelakaan helikopter yang terbakar jatuh di luar Stadion King Power, Leicester, usai laga Leicester City vs West Ham pada Sabtu (27/10/2018).

Kabar terbaru dari BBC, yang mereka dapatkan dari sebuah sumber yang dekat dengan keluarga, mengatakan bahwa Vichai Srivaddhanaprabha berada di helikopter yang jatuh dan terbakar di parkiran Stadion King Power tersebut.

helikopter terbakar (int)

Siapa dan bagaimana profil Vichai Srivaddhanaprabha? Ini data pribadi, kekayaan, dan sejarah perusahaan Vichai Srivaddhanaprabha

Data Pribadi

Nama: Vichai Srivaddhanaprabha

Nama lahir: Vichai Raksriaksorn

Lahir: Bangkok, Thailand, 4 April 1958 (age 60)

Kebangsaan: Thailand

Pekerjaan:

* Pemilik dan Pimpinan of King Power International Group

* Chairman Leicester City

* Chairman of OH Leuven

Kekayaan 4.9 miliar dolar Amerika Serikat atau Rp 74,56 triliun (October 2018)[1]

Istri: Aimon Srivaddhanaprabha

Anak

* Voramas Srivaddhanaprabha

* Apichet Srivaddhanaprabha

* Arunroong

* Aiyawatt Srivaddhanaprabha

vichai-srivaddhanaprabha (int)

Awal Karir

Seperti dilansir wikipedia.org dan leicestercity-footballclub.blogspot.com, Vichai adalah seorang

miliarder yang dilahirkan dalam sebuah keluarga Cina-Thailand.

Terlahir dengan nama Vichai Raksriaksorn, ia terkenal sebagai pengusaha Thailand, pendiri dan CEO perusahaan perdagangan bebas bea (duty free) Thailand, King Power Duty Free, pada tahun 1989..

Pada bulan Desember 2009, King Power menerima royal warraant dari pemerintah Thailand, yang memberikan banyak previllages kepada perusahaanya. Ini akhirnya membawanya menjadi orang terkaya ke-7 di Thailand, versi Forbes.



The King Power International Group adalah Grup Travel Ritel terkemuka Thailand, yang berbasis di Bangkok

Perusahaan ini adalah pengecer wisata terbesar di negara ini, dengan sendiri Duty Free pusat perbelanjaan di kawasan pusat bisnis Bangkok yang meliputi lebih dari 12.000 meter persegi dan cabang di Bandara Suvarnabhumi dan bandara utama di Thailand.