PCNU Luwu Utara Harap Dr Hamzah Harun Bawa Warga Nahdiyin Jadi Perekat NKRI
Sekretaris NU Cabang Kabupaten Luwu Utara, Abdul Hakim Bukara, mengaku tengah berada di arena Konferwil NU Sulsel.
Laporan Wartawan TribunLutra.com, Chalik Mawardi
TRIBUNLUTRA.COM, MASAMBA - Dr Hamzah Harun terpilih sebagai Ketua Tanfiziah Pengurus Wilayah Nahdhatul Ulama (PW NU) Sulawesi Selatan periode 2018-2023.
Hamzah terpilih melalui Konferwil NU Sulsel ke-XIII 2018 di Auditorium Universitas Islam Makassar (UIM), Jl Perintis Kemerdekaan, Makassar, Minggu (28/10/2018).
Sekretaris NU Cabang Kabupaten Luwu Utara, Abdul Hakim Bukara, mengaku tengah berada di arena Konferwil NU Sulsel.
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"Dr Hamzah Harun terpilih sebagai Tanfiziah/PW NU Sulsel setelah Abdurrahim Assegaf Puang Makka menyatakan mundur dari pencalonan," ujar Hakim kepada TribunLutra.com via Messenger.
Hakim yang juga Staf Ahli Bidang Hukum Politik dan Pemerintahan Luwu Utara berharap Hamzah dapat membawa warga Nahdiyin menjadi perekat NKRI.
"Menjadikan warga Nahdiyin tetap menjaga nilai-nilai tradisi yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, toleran, moderat/demokratis tapi tetap kritis," ujar Hakim.(*)
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