Jualan Premium Matic, Honda Capai Target di MaRI

All New Honda Vario

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Astra Motor Makassar (AMM) main dealer sepeda motor Honda wilayah Sulsel, Sulbar, Sultra, dan Ambon menargetkan 100 unit premium matic-nya laku di eksibisi Honda Premium Matic Day di Mall Ratu Indah (MaRI) Jl Dr Sam Ratulangi Makassar, selama dua hari(27-28/10/2018).

Area Sales Supervisor AMM Sulselbar, Andreas Nathanael yang ditemui di sela pameran menuturkan, hari pertama 50 unit premium matic terjual.

"Hari kedua hingga pukul 18.30 Wita sudah laku 56 unit. Bila dikalukulasi sudah 106 unit, lewati target lah," katanya.

Dari 106 unit yang laku, didominasi New PCX sekitar 70 unit, sisanya, All New Honda Vario dan All New PCX Hybrid.

"Ampuhnya program promo mulai diskon dan potongan tenor, free jaket ekslusif, free PCX charging adaptor, dan free garnis headlight akhirnya berbuah manis," kata Andreas sapaannya.

Apalagi, semua benefit itu hanya ada saat pameran berlangsung.

"Luar biasa respon masyarakat khususnya pengunjung di MaRI. Banyak yang nanya terkai smart key di PCX dan Vario yang sudah sangat canggih," katanya.

Khusus di Sulselbar, distribusi All New PCX di angka 1.000 unit, begitu juga dengan All New Vario.

"Inden PCX hanya beberapa warna saja, putih dan hitam. Indennya tidak lama kok. Kalau All New Vario kita ready. Silakan pesan bila minat," katanya.(*)