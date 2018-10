5 Kumpulan Ucapan Hari Sumpah Pemuda Bahasa Inggris, Pas buat Facebook, Instagram, WhatsApp

TRIBUN-TIMUR.COM - Satu lagi perayaa hari nasional yang bersejarah dan wajib diingat gaes.

Semangat pemuda, selamat Hari Sumpah Pemuda! peristiwa bersejarah tersebut diperingati besok, 28 Oktober 2018.

Di Hari Sumpah Pemuda 2018 ini, saatnya kita kembali mengingat semangat para pemuda zaman dulu ketika memperjuangkan Indonesia dan berjanji setiap kepada Indonesia serta menjunjung tinggi bahasa persatuan kita, Bahasa Indonesia.

Sebagai kids zaman now atau generasi muda sekarang, sudah sepatutnya kita turut merayakan Hari Sumpah Pemuda.

Tak hanya dengan menghayatinya, namun juga perlu memberikan ucapan-ucapan selamat Hari Sumpah Pemuda 2018 ke teman, tetangga dan keluarga.

Bagi kalian yang ingin bergaya mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda 2018, bisa menggunakan Bahasa Inggris.

Itung-itung kan bisa sekalian belajar Bahasa Inggris ya.

Ucapan-ucapan ini cocok untuk dibagikan di media sosial seperti Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, dan sebagainya.

Nah, berikut ini beberapa ucapan selamat Hari Sumpah pemuda 2018, dirangkumkan Banjarmasinpost.co.id dalam Bahasa Inggris beserta artinya.

Learn about the meaning of the unity and integrity of a piece of stick that is very fragile but will be very strong and not easy to break when it becomes a broom stick tied robust and able to clean the litter nation (criminals).