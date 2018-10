PROMO Menarik di Pameran Otomotif MaRI’s Market

MaRI’s Market kembali digelar di Mal Ratu Indah Makassar mulai tanggal 24 Oktober – 04 November 2018. Tidak hanya menghadirkan fashion & accessories, namun juga pameran otomotif yang didukung oleh 4 dealer mobil di Kota Makassar dengan merek kendaraan yaitu; Daihatsu, Honda, Wuling, dan Mitsubishi.

Promo Oktober Seru dari Daihatsu Kharisma Sentosa Makassar yaitu dengan penawaran diskon besar, DP Murah, bunga rendah untuk kredit.

Honda Sanggar Laut Selatan memberikan penawaran special bunga 0% , TDP mulai dari 20jt-an, hadiah langsung Yamaha N-Max dan Honda PCX. Tidak hanya itu saja, Honda juga menawarkan hadiah langsung berupa Voucher belanja & liburan dengan total senilai ratusan juta rupiah dan FREE aksesoris untuk yang berprofesi sebagai guru, dosen, atau pelajar dengan pembelian All New Honda Brio atau New HRV. Masih ada penambahan voucher lagi yang ditawarkan oleh Honda yaitu berupa Voucher bensi + Free Service & Oli sampai 4 tahun.

Wuling Motors Makassar dengan Promo Sumpah Pemuda di akhir bulan Oktober ini memberikan penawaran DP atau Bunga 0% untuk pembelian Wuling Cortez dan Wuling Confero S, kemudian GRATIS jasa service dan sparepart selama 2 tahun.

Sama seperti Dealer Wuling dengan Promo Sumpah Pemuda, Mitsubishi Motors menawarkan promo khusus pemesanan Xpander di bulan Oktober 2018 (tanggal pemesanan kendaraan dan pembayaran biaya pemesanan) akan mendapatkan: Special gift Samsung Galaxy Tab, Program pembiayaan menarik dan gratis asuransi 1 tahun (pembiayaan tertentu, S&K berlaku), Gratis biaya jasa (sesuai dengan Service Manual Book) hingga 50.000km atau 4 tahun untuk seluruh varian, Gratis kaca film Konica Minolta, Gratis Paket SMART GOLD untuk Perawatan/Servis Berkala hingga 50.000km atau 3 tahun, yaitu : Suku cadang (sesuai dengan Service Manual Book), Oli MMGO, Chemical item: brake fluid, long life coolant, engine flush, brake cleaner, Pengaplikasian water repellent, dan asuransi kecelakaan diri untuk 1 tahun.

Pembelian Pajero Sport akan mendapatkan: Program cicilan ringan dan bunga ringan kecuali Rockford Fosgate Limited Edition (S&K berlaku), Gratis kaca film V-Kool, Gratis biaya jasa (sesuai dengan Service Manual Book) hingga 50.000km atau 4 tahun untuk seluruh varian.

Pembelian Outlander Sport akan mendapatkan: Voucher belanja senilai Rp 12.000.000, Program pembiayaan uang muka rendah atau bunga ringan (S&K berlaku), Gratis biaya jasa (sesuai dengan Service Manual Book) hingga 50.000km atau 4 tahun, dan gratis kaca film

Seluruh program dan promo menarik untuk mobil impian anda memiliki syarat dan ketentuan yang berlaku. Untuk mengetahui lebih lanjut, kunjungi MaRI’s Market sekarang sebelum pameran berakhir 04 November mendatang.