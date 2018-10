Peduli Arsitek Ramah Lingkungan, Mahasiswa Arsitektur Unhas Gelar Archiray IV 2018, Lakukan Hal Ini?

Laporan Wartawan Tribun Timur, Darul Amri

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Badan Eksekutif Himpunan Mahasiswa Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin (BE HMA FT-UH) menggelar kegiatan Archiray IV Tahun 2018.

Dikutip dari rilis yang dikirim mahasiswa Arsitektur Unhas Intan yang juga Panitia Kegiatan Arrchiray IV, kegiatan tahunan ini mengusung tema “Sustainable Architecture for the Better Future.”

Kegiatan tersebut sebagai bagian menyikapi perkembangan dalam dunia arsitektur yang menerapkan beragam material, teknologi, serta inovasi baru terhadap bangunan.

Namun, karena kurangnya perhatian terhadap aspek lingkungan sehingga menimbulkan masalah baru bagi lingkungan itu sendiri.

Seperti terjadinya pencemaran di sekitar lokasi pembangunan, semakin berkurangnya daerah resapan air, lahan hijau, dan lahan pertanian serta pemanasan global.

Melalui kegiatan Archiray IV, Mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Himpunan Mahasiswa Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin (BE HMA FT-UH) mencoba menghadirkan solusi atas permasalahan tersebut.

Mahasiswa Architecture FT Unhas mengadakan kegiatan Peremajaan Public Space bertempat di Rumah Hijau Denassa (RHD), Borongtala, Tamallayang Bontonompo, Kabupaten Gowa, Sabtu (27/10/2018). (dok archiray 2018)

“Archiray IV merupakan kegiatan yang mewadahi dan mengajak mahasiswa di seluruh Indonesia untuk berpartisipasi dalam mencari solusi atas realita yang ada saat ini,” kata Ketua Panitia Muhammad Nur dalam rilis, Sabtu (27/10/2018).

Ada 5 Kegiatan

Kegiatan Archiray IV tahun 2018 ini dilaksanakan mulai tanggal 2 Agustus 2018 dan akan berakhir pada tanggal 18 November 2018. Dilaksanakan di dua daerah yakni Kota Makassar dan Kabupaten Gowa.