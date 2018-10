Kumpulan Ucapan Hari Sumpah Pemuda 2018 Bahasa Inggris, Facebook, Twitter, WhatsApp & IG

TRIBUN-TIMUR.COM - Semangat pemuda, selamat Hari Sumpah Pemuda! peristiwa bersejarah tersebut diperingati besok, 28 Oktober 2018.

Di Hari Sumpah Pemuda 2018 ini, saatnya kita kembali mengingat semangat para pemuda zaman dulu ketika memperjuangkan Indonesia dan berjanji setiap kepada Indonesia serta menjunjung tinggi bahasa persatuan kita, Bahasa Indonesia.

Sebagai kids zaman now atau generasi muda sekarang, sudah sepatutnya kita turut merayakan Hari Sumpah Pemuda.

Tak hanya dengan menghayatinya, namun juga perlu memberikan ucapan-ucapan selamat Hari Sumpah Pemuda 2018 ke teman, tetangga dan keluarga.

Baca: 24 Cabang Utus Empat Perwakilan di Konferwil XIII PWNU Sulsel

Baca: Ruslan Wahab Jadi Ketua SC Konferwil XIII PWNU Sulsel

Baca: TRIBUNWIKI: Ada 13 Tokoh Penting Sumpah Pemdua, Ini Dia Nama, Foto, dan Keterlibatan Mereka

Bagi kalian yang ingin bergaya mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda 2018, bisa menggunakan Bahasa Inggris.

Itung-itung kan bisa sekalian belajar Bahasa Inggris ya.

Ucapan-ucapan ini cocok untuk dibagikan di media sosial seperti Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, dan sebagainya.

Nah, berikut ini beberapa ucapan selamat Hari Sumpah pemuda 2018, dirangkumkan Banjarmasinpost.co.id dalam Bahasa Inggris beserta artinya.

Baca: Millennial - Hari Sumpah Pemuda, Nathya Lewa: Yuk Semua Bersatu untuk Indonesia

Baca: Peneliti Unhas: Makassar Harus Waspada Penurunan Tanah, Ini Penyebabnya

Baca: VIDEO: Bosowa Berlian Motor Beri Diskon Service-Spart Parts

Learn about the meaning of the unity and integrity of a piece of stick that is very fragile but will be very strong and not easy to break when it becomes a broom stick tied robust and able to clean the litter nation (criminals).

(Belajar tentang arti kesatuan dan integritas, sebatang tongkat yang sangat rapuh tetapi akan sangat kuat dan tidak mudah patah ketika tongkat sapu itu terikat kuat dan mampu membersihkan sampah negara (penjahat).