VIDEO: Suasana Pembukaan Sagoo Festivity 2018 di Makassar

Laporan Wartawan Tribun Timur, Fahrizal Syam

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Sagoo Community kembali menggelar acara tahunan bergengsi Sagoo Festivity 2018 yang berlangsung di Ballroom Hotel Karebosi Condotel, Jl Jend Jusuf, Makassar, Kamis (25/10/2018).

Sagoo Festivity tahun 2018 dibuka oleh Wakil Wali Kota Makassar Syamsu Rizal MI, didampingi Deputy of Chairman Infrastructure Hari Sungkari, EVP TR 7 Aris Dwi Tjahjanto, dan OSM Consumer Marketing Mochammad Ma’rufin.

Kegiatan itu merupakan event tahunan Telkom Regional 7 KTI.

Untuk tahun ini adalah event yang ke empat kalinya dilaksanakan.

Adapun tiga agenda Sagoo Festivity 2018, yaitu Juarayya Hackathon Festival, KTI Hackidea, dan Seminar talkshow yang dibawakan oleh 10 narasumber ahli di bidangnya masing-masing.

Narasumber tersebut antara lain Hugo Messer (Founder, Trainer, Agile Entrepreneur at EKIPA), Hari Sungkari (Deputi of Chairman Infrastructure of BEKRAF).

Dinoor Susatijo (SM Opne Innovation Mgt Telkom Indonesia) dan Indra Bayu (Head of AI and Multimedia Processing Research Unhas).(*)