Lebih Dekat dengan Masyarakat, AMM Gelar Honda Premium Matic Day di MaRI

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Astra Motor Makassar (AMM) menggelar Honda Premium Matic Day di Mall Ratu Indah (MaRI), Jl Dr Sam Ratulangi, Makassar.

Kegiatan yang bakal berlangsung selama dua hari, Sabtu dan Minggu (27-28/10/2018), untuk mengenalkan kelebihan dan teknologi yang dimiliki skutik Honda kepada masyarakat.

Ajang pengenalan dua skutik terbaru, All New PCX dan All New Vario yang menjadi pelengkap jajaran skutik berkelas khas Honda.

Kepala Wilayah AMM Thamsir dalam siaran persnya, Jumat (26/10/2018) menuturkan, tren penggunaan skutik dan skutik premium di 2018 memang naik daun.

"Beragam penyematan fitur dan teknologi canggih semakin melengkapi kekuatan dari All New Honda Vario dan All New PCX. Dua product terbaru kami All New Vario dan All New PCX menjadi unggulan di Masyarakat Indonesia," katanya.

Sebagai pionir di segmen skutik premium, Honda All New PCX 150 semakin spesial seiring disematkannya fitur baru yakni Rear Disc Brake pada kedua tipenya.

Fitur baru full digital panel meter yang menghadirkan multi informasi dalam satu panel dan Smart Key System baru terintegrasi dengan alarm dan Answer Back membuat All New Honda PCX 150 hadir semakin canggih.

Honda PCX hadir semakin mewah dengan lampu LED di semua sistem pencahayaan.

Model ini juga dilengkapi dengan Enhanced Smart Power (eSP) teknologi minim gesekan dan efisiensi pendinginan mesin, serta transmisi yang menghadirkan performa mesin terbaik.

