Kalla Toyota Ajak Fleet Customer Dinner dan Berbagi Hadiah 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Selain konsumen individual, penjualan kendaraan roda empat di Indonesia juga ditopang penjualan dalam volume besar ke konsumen dari segmen perusahaan.

Konsumen jenis ini biasanya melakukan pembelian kendaraan baru dalam jumlah besar untuk replacement (penggantian) kendaraan yang lama, maupun untuk menambah jumlah armada.

Segmen konsumen ini biasanya disebut dengan istilah fleet customer dan menjadi incaran banyak brand otomotif karena volume pembeliannya yang besar.

Begitulah yang dilakukan Kalla Toyota, dealer resmi Toyota di Sulsel, Sulbar, Sulteng, dan Sultra yang berkomitmen memberikan rasa aman, nyaman, dan kemudahan bagi pelanggan setia.

Kalla Toyota secara konsisten menggelar Fleet Customer Gathering di Macora Ballroom Hotel The Rinra Jl Metro Tanjung Bunga Makassar, Jumat (26/10/2018).

CFO Kalla Toyota Saiful Qasim menuturkan, kegiatan ini merupakan bentuk terima kasih perusahaan kepada pelanggan dan merupakan momen untuk memberikan kemudahan bagi pelanggan untuk memilki kendaraan Toyota dengan tambahan benefit spesial.

"Tentu kegiatan dilaksanakan dalam suasana penuh kekeluargaan untuk mempererat hubungan silaturahmi antar management Kalla Toyota dan Fleet Customer yang terdiri dari perusahaan swasta, pemerintah, universitas, yayasan yang tersebar di area pemasaran Kalla Toyota," ujarnya.

Turut hadir perwakilan mitra Karoseri dari PT Antika Raya Mitraniaga dan PT New Lie Ling Bandung untuk memaparkan mengenai program khusus bagi pelanggan Kalla Toyota.

Sales & After Sales Program Department Head Kalla Toyota, Suliadin menuturkan, kehandalan Kalla Toyota sudah tidak bisa diragukan lagi, baik itu untuk kendaraan penumpang ataupun komersial, dengan teknologi engine terbaru yang hemat bahan bakar membuat performa kendaraan semakin maksimal.

Untuk pembelian seluruh jenis kendaraan kecuali New Agya, All New Rush dan All New Calya berhak mendapatkan benefit khusus selama kegiatan berlangsung.

“Bagi pelanggan yang melakukan transaksi lebih dari 2 unit kendaraan secara bersamaan, mendapatkan tambahan subsidi senilai Rp 2 juta per unit dan berlaku akumulatif.” katanya.

Adapun tambahan penawaran menarik bagi pelanggan yang melakukan transaksi New Agya, All New Sienta, All New Calya, dan New Yaris berhak mendapatkan voucher belanja senilai Rp 1 juta.

Seperti Fleet Customer Gathering sebelumnya, Kalla Toyota berbagi banyak hadiah menarik melalui doorprize sepanjang acara berlangsung.

Para pelanggan sangat antusias menerima hadiah dari Kalla Toyota berupa Jam tangan Eksklusif, Vouher Belanja, Sepeda, Speaker JBL & Harman Kardon, Audio Home Theater, TV LED 32 dan AC portable sambil menikmati sajian hiburan dari band lokal ternama di kota Makassar. (*)