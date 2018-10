Beraksi Pada Dua Titik, Pencuri Spesialis Elektronik Ini Dapat Timah Panas dari Polisi

Pencuri spesialis elektronik, IS (25) warga Jl Mangga, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, akhirnya dibekuk polisi.

Laporan Wartawan TribunBantaeng.com, Edi Hermawan

TRIBUNBANTAENG.COM, BANTAENG - Pencuri spesialis elektronik, IS (25) warga Jl Mangga, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, akhirnya dibekuk polisi.

Dalam konferensi pers, Jumat (26/10/2018), Kapolres Bantaeng, AKBP Adip Rojikan menjelaskan bahwa pelaku selama ini telah beraksi pada dua titik.

Lokasi pertama yakni pada salah satu rumah di Jl Sungai Bialo, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, 14 Juli 2018.

Baca: BKPSDM Luwu Belum Umumkan Jadwal Tes SKD, Pendaftar Diharap Sabar

Baca: Jangan Sampai Salah, ini Barang-barang yang Wajib Anda Bawa Saat Tes SKD CPNS 2018

Pada rumah tersebut, dia menggasak TV Panasonic 32 Inc, TV Sony 40 Inc, dan Samsung Tab 7 Inc dan kalung emas lima gram, dengan kerugian korban sekitar Rp 5 juta.

Sedangkan lokasi kedua yakni pada salah satu counter handphone di Jl Manggis, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, pada 17 Oktober 2018.

Dia menggasak 30 unit hp jualan milik korban dengan merek OPPO, VIVO, Samsung dan Xiaomi, dengan aksiran kerugian sekitar Rp 50 juta.

Baca: Jangan Sampai Salah, ini Barang-barang yang Wajib Anda Bawa Saat Tes SKD CPNS 2018

Baca: Tim Asesor BAN-PT Kemenristekdikti Sambangi STIE YPUP

Sementara pelaku dibekuk dalam persembunyiannya pada tempat kost salah satu rekannya di Jl Cilallang, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, pada 19 Oktober 2018.

"Tim T4P berhasil membekuk pelaku yang diback up oleh Resmob Polda Sulsel. Saat itu dia pesta miras di tempat kost rekannya," ujarnya.

Dari hasil interogasi, pelaku mengakui perbuatannya. Barang hasil curian itu pun dijual dengan harga miring, baik di Bantaeng maupun di Makassar.

Baca: Blak-blakan Hotman Paris Sebelum Kaya Raya Pernah Ditolak Artis Melaney Ricardo, Ini Videonya

Baca: 440 Taekwondoin Perebutkan Juara Turnamen Rektor UIN CUP