Anda Ingin Merasakan Kehebatan Skutik Honda Kelas Premium? Anda Wajib Datang ke Pameran di Sini

Honda All New PCX Hibryd

TRIBUN-TIMUR.COM - Anda yangmasih penasaran dengan skuter metik (Skutik) Honda, terutama kelas premiuim, ada baiknya Anda datang ke sini!

Ya, Astra Motor Makassar sebagai main dealer sepeda motor Honda untuk wilayah Sulselbartra dan Ambon, menggelar eksibisi atau pameran Honda Premium Matic Day di Mall Ratu Indah, Sabtu dan Minggu (27-28/10/2018).

Dikutip dari rilis Corporate Communication Astra Motor Makassar, Moh Arif Reda, Jumat (26/10/2018), momen ini kiranya bisa dijadikan tempat untuk melihat dari dekat dan mencoba langsung skutik-skutik Honda kelas premium.

Pihak Astra Motor Makassar memberikan kesempatan bagi pengunjung lebih dekat untuk mengetahui kelebihan dan teknologi yang dimiliki skutik Honda kelas premium.

Baca: Sekolah Binaan Astra Motor Makassar Juara Harapan Tiga AHSC 2018

Baca: VIDEO: Serunya Lomba Mewarnai Karyawan Astra Motor Makassar Sambut Asian Games

Premium Matic Day digelar sebagai ajang untuk mengenalkan dua jenis skutik terbarunya; All New PCX dan All New Vario.

Dua varian teranyar Honda tersebut menjadi pelengkap jajaran skutik berkelas khas Honda. Dengan desain yang elegan dan makin sporti, layak menjadi pilihan eksklusif bagi para pecintanya.

Astra Honda Motor (AHM) mulai memasarkan All New Honda PCX Hybrid. (handover)

“Tren penggunaan skutik dan skutik premium di 2018 memang sedang naik daun,” kata Kepala Wilayah Astra Motor Makassar Thamsir dikutip dalam rilis yang diterima tribun-timur.com.

“Beragam penyematan fitur dan teknologi canggih semakin melengkapi kekuatan dari All New Honda Vario dan All New PCX,” tambahnya.

“Dua product terbaru kami All New Vario dan All New PCX menjadi unggulan di Masyarakat Indonesia,” jelasnya.

Banyak Kegiatan