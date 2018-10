Undian Kemilau 30 Tahun Indomaret Berhadiah 30 Mobil hingga 3.000 Saldo i-saku

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - PT Indomarco Prismatama, perusahaan ritel mini market modern Indomaret menggelar undian Kemilau 30 tahun.

Undian ini berhadiah Suzuki All New Ertiga GX-AT untuk 30 pemenang, HP Samsung plus saldo i.saku senilai Rp 1 juta untuk 300 pemenang, dan saldo i.saku senilai Rp 500 ribu untuk 3.000 pemenang.

Supervisior Indomaret Makassar Asdar saat dihubungi, Kamis (25/10/2018) menuturkan, undian ini diperuntukkan untuk konsumen, tidak berlaku karyawan.

"Cara ikut undian mudah, konsumen hanya belanja Rp 100 ribu semua produk, kecuali produk tertentu, kasir akan memberikan 1 i-Kupon undian," katanya.

Tidak hanya itu, bagi Anda yang menggunakan i.saku dalam bertransaksi minimal 100 ribu mendapatkan dua stamp undian. Pengecekan stamp undian di aplikasi MyPoin.

"Ini tidak berlaku kelipatan. Syarat dan ketentuan berlaku. Promo ini tidak berlaku untuk Karyawan Indomaret dan keluarganya," kata Asdar.

Periode pengumpulan i-kupon dan stamp undian mulai 24 Oktober 2018 hingga 1 Januari 2019 ini.

"Di Makassar, program undian ini akan dilaunching besok (Jumat) di kantor cabang dan lanjut di Jl Boulevard pada minggu untuk launching di Car Free Day," katanya. (*)

