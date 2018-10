TRIBUNWIKI : Agya Jadi Toyota Hatchback Terlaris, Ini Spesifikasi dan Harganya

Makassar, Tribun - Selama September 2018 saja, Toyota berhasil meraih angka penjualan di wholesales 29.821 unit dengan pangsa pasar Toyota naik menjadi 32 persen. Ini meningkat dibanding bulan sebelumnya dengan market share 30,5 persen.

Executive General Manager PT Toyota-Astra Motor (TAM), Fransiscus Soerjopranoto dalam siaran persnya, Kamis (25/10/2018) menuturkan, pertumbuhan pangsa pasar tersebut berasal dari segmen hatchback, MPV dan SUV.

Di segmen hatchback, total penjualan pada September mencapai 2.789 unit di mana kontribusi terbesar berasal dari penjualan Agya yang mencapai 2.437 unit, atau berkontribusi sekitar 87,4% dari total penjualan hatchback Toyota.

Seperti apa spesifikasi dan berapa harga Toyota New Agya? Berikut seperti dilansir website resmi Toyota

1.0 G M/T

Dimension

Overall Panjang / Length 3,660

Overall Lebar / Width 1,600

Overall Tinggi / Height 1,520

Jarak Poros Roda / Wheelbase 2,455

Jarak Pijak / Tread (Depan/Front) 1,420

Jarak Pijak / Tread (Belakang / Rear) 1,415

Chassis

Transmisi / Transmission Type Manual 5 Tingkat Kecepatan / 5-Speed Manual

Suspensi Depan / Front Suspension MacPherson Strut dengan Pegas Koil / MacPherson Strut with Coil Spring

Suspensi Belakang / Rear Suspension Semi Independent Torsion Axle Beam dengan Pegas Koil / Semi Independent Torsion Axle Beam with Coil Spring

Rem Depan / Front Brake 13' Disc (Ventilated)

Rem Belakang / Rear Brake Drum Leading-trailing

Steering Gear Rack dan Pinion dengan Electric Power Steering / Rack and Pinion with Electric Power Steering

Ukuran Ban / Tires Size Alloy Wheel, 175 / 65 R14

Toyota New Agya (https://www.toyota.astra.co.id)

Engine

Seri Mesin / Machine Serial 1.0L KR

Tipe Mesin / Engine Type 3 Silinder segaris, 12 Katup, DOHC, VVT-i / 3 Cylinder in-line 12 Valves, DOHC, VVT-i

Isi Silinder / Displacement (Cc) 998

Diameter X Langkah / Bore X Stroke (Mm) 71.0 x 84.0

Daya Maksimum / Maximum Output (Ps/Rpm) 67/6,000

Torsi Maksimum / Maximum Torque (Kgm/Rpm) 9.1/4,400

Sistem Pemasukan Bahan Bakar / Fuel System EFI

Harga: Rp 135.150.000



*Spesifikasi detail dapat berbeda dengan mobil sesungguhnya. Untuk konfirmasi lebih lanjut mohon menghubungi Dealer terdekat

1.2 G M/T