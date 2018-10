Deng Ical: Ekonomi Kreatif Tulang Punggung Baru Ekonomi Nasional

Laporan Wartawan Tribun Timur, Fahrizal Syam

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Sagoo Community kembali menggelar acara tahunan bergengsi "Sagoo Festivity 2018" yang berlangsung di Ballroom Hotel Karebosi Condotel, Jl Jend Jusuf, Makassar, Kamis (25/10/2018).

Sagoo Festivity tahun 2018 dibuka oleh Wakil Wali Kota Makassar Syamsu Rizal MI, didampingi Deputy of Chairman Infrastructure Hari Sungkari, EVP TR 7 Aris Dwi Tjahjanto, dan OSM Consumer Marketing Mochammad Ma’rufin.

Ketua Panitia Sagoo Festivity 2018 Mochammad Ma’rufin selaku OSM Consumer Marketing mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan event tahunan Telkom Regional 7 KTI, dimana untuk tahun ini adalah event yang ke empat kalinya dilaksanakan.

"Sagoo Festivity tahun 2018 mengusung tema Startup Your Idea, dengan sejumlah agenda menarik seperti pameran Start-Up, seminar dan talkshow," kata dia.

Sementara itu, Deng Ical dalam sambutannya saat membuka acara itu mengungkapkan, ekonomi kreatif kini menjadi tulang punggung baru bagi ekonomi nasional.

Menurutnya, saat ini ekonomi kreatif mengalami pertumbuhan yang sangat pesat mencapai dua digit yakni 11 persen.

"Makassar saat ini menjadi sentral dari pengembangan tiga subsektor utama di ekonomi kreatif yaitu film, fashion dan kulinernya," ujarnya

Ketiga hal inilah yang menurut Deng Ical memberikan kontribusi luar biasa bagi pertumbuhan ekonomi Makassar. Dalam performance ekonominya Makassar di bidang sektor industri makanan, perhotelan dan pariwisata bahkan telah menembus angka 31 persen.

Adapun tiga agenda Sagoo Festivity 2018, yaitu Juarayya Hackathon Festival, KTI Hackidea, dan Seminar talkshow yang dibawakan oleh 10 narasumber ahli di bidangnya masing-masing.

Narasumber tersebut antara lain Hugo Messer (Founder, Trainer, Agile Entrepreneur at EKIPA), Hari Sungkari (Deputi of Chairman Infrastructure of BEKRAF), Dinoor Susatijo (SM Opne Innovation Mgt Telkom Indonesia), dan Indra Bayu (Head of AI and Multimedia Processing Research UNHAS).

Ada juga paralel class seminar dibawakan Andrew K (Founder Lumio.id - Google Developer Expert), Oon Arfiandwi (Software Engieer at 7Langit Mobile Agency), Rendra Toro (Co-Founder dirakit.com - Google Developer Expert), Adi Saifullah (CEO & Co-Founder Mall Sampah Indonesia), Sidiq Permana (Technology & Innovation Lead NBS - Google Developer Expert), dan Andy Fajar H. (Founder Kulina). (*)