Sering Tekor, Ternyata Bisa Lho Mengakses WhatsApp Tanpa Kuota Internet, Ini Triknya

WhatsApp bisa jadi aplikasi pesan instan yang kamu butuhkan setiap hari.

Namun, penggunaan WhatsApp bisa berjalan atas dukungan koneksi internet.

Nah, ternyata bisa lho mengakses WhatsApp meskipun tak memakai kuota internet.

Buat kamu yang kehabisan kuota internet bisa menggunakan cara yang satu ini.

Psiphon Pron merupakan aplikasi yang memberikan dukungan internet gratis.

Kamu bisa mendapatkannya melalui PlayStore untuk pengguna Android dan App Store bagi pengguna iOS.

Setelah di-instal, kamu tinggal membuka aplikasi tersebut.

Saat membukanya, akan tampil pemberitahuan di layar ponsel.

Kamu tinggal pilih 'Tunnel the Whole Device dan 'Tunnel Whole Device.

Setelah itu, kamu pun harus mencentang 'I trush apllication'. Kemudian tinggakl di klik, 'Ok'.