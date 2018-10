200 Pengunjung Job Fair Poltekpar Makassar Melamar di Santika

Laporan Wartawan Tribun Timur Munawwarah Ahmad

TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR- Job Fair Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Negeri Makassar di Jl Metro Tanjung Bunga, memasuki hari terakhir pelaksanaan, Rabu (24/10/2018) sore.

Mengangkat tema "Find Your Passion For Your Future", Job Fair Poltekpar tahun ini membuka lebih dari 200 lowongan pekerjaan selama dua hari, Selasa-Rabu (23-24/10/2018).

Dari 21 hotel dan perusahaan yang menawarkan lowongan pekerjaan, Hotel Santika Jl Sultan Hasanuddin salah satunya.

Bagian HRD Santika Hasanuddin Tesa mengatakan, sejak kemarin hingga jelang tutup, banyak pelamar kerja yang mampir ke booth hotel Santika. Bahkan jumlahnya hingga 200 orang jelang tutup.

"Iya, alhamdulillah rame yang mampir kesini untuk melamar. Kita welcome dan semoga kami dapat yang sesuai kebutuhan,"kata Tesa

Hotel Santika Hasanuddin sendiri mencari karyawan baru untuk posisi Front desk Agent (male/female), Waiter/waitress, Cook helper (male) dan Pastry (male/female).

"Kita terima semua yang melamar. Selanjutnya kami akan pelajari berkasnya dan jika sesuai persyaratan dan kebutuhan selanjutkan akan kita hubungi si pelamar untuk proses selanjutnya,"tambah Tesa.(*)